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[핌in현장] 박보영의 '골드랜드', "금 1톤 설정, 욕망의 무게"

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  • 김성훈 감독과 배우들이 27일 제작발표회에서 골드랜드를 소개했다.
  • 박보영이 1500억 금괴를 둘러싼 욕망 생존 스릴러로 변신했다.
  • 29일부터 디즈니+에서 매주 2편씩 총 10편 공개한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+ 오리지널 시리즈 골드랜드가 1500억 금괴를 둘러싼 욕망의 서사를 예고하며 베일을 벗는다. 배우들의 파격적인 변신과 촘촘한 심리전이 결합된 '금빛 욕망 생존 스릴러'가 어떤 긴장감을 선사할지 기대가 모인다.

27일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 '골드랜드' 제작발표회에는 김성훈 감독을 비롯해 배우 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 이광수가 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 전했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 김성훈 감독(가운데)과 배우 김성철(왼쪽부터), 문정희, 이현욱, 박보영, 김희원, 이광수가 27일 오전 서울 콘래드 호텔에서 열린 드라마 '골드랜드' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 kunjoo@newspim.com

'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 희주(박보영)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 차지하기 위해 사투를 벌이는 이야기다. 김성훈 감독과 황조윤 작가가 의기투합해 욕망에 따라 뒤바뀌는 인간 군상을 밀도 있게 그려낼 예정이다. 특히 영화 공조, 드라마 수사반장1958로 연출력을 입증한 김성훈 감독과 올드보이, 광해, 왕이 된 남자를 집필한 황조윤 작가의 만남은 작품의 완성도를 기대하게 만든다.

김성훈 감독은 "우연히 금을 손에 넣은 희주가 범죄 조직 속에서 점점 욕망을 키워가는 과정을 그린 작품"이라며 "사람의 마음은 하나가 아니라 여러 갈래로 나뉘는데, 그중 가장 강력한 것이 욕망이라고 생각했다"고 작품의 출발점을 설명했다. 이어 "금 1톤이라는 설정 자체가 욕망의 무게를 상징한다. 쉽게 들고 이동할 수 없는 무게여야 했다"고 덧붙였다.

박보영은 이번 작품을 통해 데뷔 후 처음으로 본격 범죄 장르에 도전했다. 그는 "장르적으로 새로운 시도를 해보고 싶었다"며 "많은 분들이 박보영이라는 배우에게 '돌려줄 것 같은 이미지'를 갖고 있는데, 그런 사람이 그렇지 않은 선택을 하면 더 흥미롭게 보일 것 같다는 감독님의 말에 마음이 움직였다"고 출연 계기를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 배우 박보영(오른쪽)과 김성철이 27일 오전 서울 콘래드 호텔에서 열린 드라마 '골드랜드' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 kunjoo@newspim.com

캐릭터를 위해 외적인 변화도 감행했다. 박보영은 "희주는 행복하게 자란 인물이 아니기 때문에 체중 감량을 했고, 금을 들고 도망치는 장면이 많아 더 말라 보이길 원했다"며 "메이크업도 최소화해 점점 덜어냈다"고 설명했다. 이에 김성훈 감독은 "민낯을 드러내는 데 주저하지 않는 용기가 인상적이었다"며 "욕망을 드러내는 작은 감정의 변화를 디테일하게 표현했고, 액션에서도 몸을 사리지 않았다. 기존 이미지를 걷어낸 새로운 얼굴을 보게 될 것"이라고 극찬했다.

김성철은 욕망에 솔직한 인물을 맡아 극의 긴장감을 끌어올린다. 그는 "단순하고 1차원적으로 보일 수 있지만 그 솔직함이 오히려 미스터리를 만든다"며 "나도 민낯으로 나와 촬영 준비 시간도 5분 정도 걸렸고, 자연스러운 모습을 살리고 싶었다"고 말했다. 이어 "극 중에서 '누나'라는 말을 많이 하는데 실제로도 그렇게 불렀다"고 말했다. 이에 박보영이 "인생에서 누나 소리를 가장 많이 들었다"고 말해 현장을 웃음짓게 했다.

이현욱은 "작품 속 인물들이 모두 욕망이 강하지만 도경은 가장 솔직한 캐릭터라고 생각했다"며 "그 솔직함 속에서 드러나는 현실적인 감정을 표현하는 데 집중했다"고 밝혔다. 김성훈 감독 역시 "이현욱은 차가움과 유약함이 공존하는 얼굴을 지녔다"며 "욕망에 빠져들며 흔들리는 인물의 상태를 표현하기에 적합했다"고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 김성훈 감독(가운데)과 배우 김성철(왼쪽부터), 문정희, 이현욱, 박보영, 김희원, 이광수가 27일 오전 서울 콘래드 호텔에서 열린 드라마 '골드랜드' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 kunjoo@newspim.com

김희원은 "그해 읽은 대본 중 가장 재미있었다"며 작품에 대한 강한 신뢰를 드러냈다. 그가 맡은 김진만은 "평생 빠져나올 수 없는 수렁에 빠져 결국 자포자기한 채 살아가는 인물"이다. 김성훈 감독은 "후반부에서 중요한 역할을 하는 캐릭터로, 욕망의 종착점을 보여줄 수 있는 인물"이라며 "김희원이 맡아줘서 든든했다"고 말했다.

문정희는 캐릭터에 개인적인 감정을 투영했다. 그는 "실제로 키우던 강아지가 강아지별로 가서 힘든 시기를 겪으며 자연스럽게 살이 빠졌는데, 욕망이 닳아버린 인물을 표현하는 데 도움이 됐다"며 "여선옥은 끊임없이 욕망을 쫓다가 결국 닳아버린 인물"이라고 설명했다.

이광수는 캐릭터 구축에 적극적으로 참여했다. 그는 "대본에 박이사의 과거가 자세히 나오지 않아 흉터와 금에 대한 집착 설정을 제안했고, 금니 아이디어도 직접 냈다"고 밝혔다. 이어 "친한 배우들과 함께라 처음엔 쑥스러울 수 있겠다고 생각했지만 오히려 더 편했다"며 "처음으로 싸움을 잘하는 역할과 묵직한 욕망을 표현하게 돼 새로운 모습으로 봐주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 배우 박보영이 27일 오전 서울 콘래드 호텔에서 열린 드라마 '골드랜드' 제작발표회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.04.27 kunjoo@newspim.com

이날 '1500억 금괴'에 대한 질문도 이어졌다. 박보영은 "작품을 하며 느낀 건 결국 믿을 사람은 자신뿐이라는 것"이라며 "지금은 그 돈을 갖고 싶지 않다. 너무 힘들 것 같다"고 솔직하게 말했다. 김성철은 "그 돈이 가져올 고난을 알기 때문에 갖고 싶지 않다"며 "차라리 박 이사에게 주고 싶다"고 농담을 던졌고, 이광수는 "출처가 불분명하면 주인에게 돌려주고 포상금을 받아 이자 놀이를 하겠다"고 답해 웃음을 자아냈다. 이현욱은 "어디까지 쓸 수 있는지 경험해보고 싶다"며 현실적인 욕망을 드러냈다.

김성철은 "배우들의 새로운 얼굴을 볼 수 있을 것"이라며 "촬영 현장에서 굉장히 즐거웠는데 그 모습이 담겼다면 흥미진진한 시리즈가 나올 것"이라며 기대를 당부했다.

이광수는 "현장에서 쏟아부었던 에너지를 많은 분들이 느껴주셨으면 좋겠다"고 말했다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 오는 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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