익산 백제 국가유산 야행 7만여 명 방문…역대 최다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

왕의 정원 첫 공개와 8야 프로그램 호평 속 흥행 성과

야간 문화유산 축제 경쟁력 입증과 지역경제 활성화 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = '2026 익산백제 국가유산 야행'이 7만여 명의 관람객을 끌어모으며 역대 최다 방문 기록을 세우고 성황리에 마무리됐다.

익산시는 지난 24일부터 26일까지 백제왕궁(왕궁리유적)과 금마 일원에서 열린 국가유산 야행에 7만여 명이 방문했다고 27일 밝혔다.

익산백제왕궁에 7만여 명이 몰렸다[사진=익산시]2026.04.27 lbs0964@newspim.com

익산 야행은 국가유산청 '최우수 야행' 3년 연속 선정과 세계축제협회 피너클어워드 3년 연속 수상에 이어 올해도 대규모 방문객을 유치하며 대표 야간 문화유산 축제 경쟁력을 다시 입증했다.

올해 야행은 '달빛 아래 깨어나는 백제왕궁의 밤'을 주제로 백제 역사와 문화를 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 선보이며 호응을 얻었다.

야간조명으로 연출된 백제왕궁 경관과 함께 왕의 정원(정원유적) 최초 공개는 방문객 관심을 끌며 주목받았다.

체험과 공연, 전시로 구성된 '8야(夜)' 프로그램도 고른 참여를 이끌며 완성도를 높였다. 큰별 최태성 강사의 역사 해설 특강을 비롯해 감성 텐트, 백제왕궁 달빛기원, 천년기원을 담은 탑돌이 등 체험형 콘텐츠도 높은 만족도를 이끌었다.

올해 처음 운영된 익산백제 골든벨과 익산백제 보물찾기 등 신규 프로그램은 가족 단위 관람객 참여를 이끌며 조기 마감되는 등 인기를 끌었다.

백제왕궁 야행[사진=익산시]2026.04.27 lbs0964@newspim.com

익산고도한눈애(愛)세계유산센터와 금마 지역 상권을 연계한 프로그램 운영도 방문객 체류시간 확대와 지역경제 활성화에 긍정적 효과를 낸 것으로 평가된다.

익산시 관계자는 "역대 최다 관람객 방문을 통해 익산백제 국가유산 야행이 대한민국 대표 야간 문화유산 축제로 자리매김했음을 다시 확인했다"며 "차별화된 콘텐츠와 안정적인 운영으로 축제 경쟁력을 더욱 높여가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com