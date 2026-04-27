경기도교육청, 경기 북부 양주·의정부에 '미래형 체육고' 설립 추진

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양주에 전국 최초 동계종목 특목고, 의정부에 스포츠융합과학고 설립 계획

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 경기 북부 지역인 양주와 의정부에 미래 체육 인재 육성을 위한 특수목적고와 특성화고 설립을 동시에 추진하며 체육 교육의 획기적인 변화를 예고했다.

체계적인 인재 양성 모델을 도입한다고 27일 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 경기 북부의 체육 교육 체계를 입체적으로 구축하기 위해 양주에는 동계종목 특화 교육을, 의정부에는 스포츠·과학·산업 융합 교육을 중심으로 한 체계적인 인재 양성 모델을 도입한다고 27일 밝혔다.

양주시에는 전국 최초의 동계종목 특수목적고인 '경기미래체육고등학교'가 들어설 계획이다. 도교육청은 양주시와 협업해 예산 및 행정적 지원을 연계하고, 신설교 이전 적지를 활용해 학교 설립을 구체화할 방침이다.

이 학교는 동계종목에 특화된 전문 교육과정을 운영하는 것은 물론, 온라인 교육 기반을 구축해 학생 선수들이 운동과 학업을 효율적으로 병행할 수 있는 전문적인 환경을 제공하게 된다.

의정부시에는 체육과 과학, 산업이 융합된 특성화고인 '스포츠융합과학고등학교' 설립이 추진된다. 이곳에서는 스포츠 데이터 분석, 인공지능(AI) 활용, 스포츠 마케팅, 재활 등 스포츠 산업 전 분야의 실무형 전문가를 양성할 계획이다.

특히, 학생 선수에서 진로를 변경하려는 학생들에게 맞춤형 프로그램을 제공해 '운동 이후의 삶까지 설계하는 학교'를 지향한다. 이를 위해 지역 내 체육시설 및 스포츠 산업체와 연계한 산학 협력 교육 시스템도 갖출 예정이다.

임태희 경기도교육감은 "양주의 경기미래체육고는 지역 자산을 활용해 미래 체육 인재를 키우는 모델이 되고, 의정부의 스포츠융합과학고는 스포츠 산업을 이끌 융합형 인재 양성의 거점이 될 것"이라고 기대를 밝혔다.

이어 "특화와 융합이라는 두 축을 중심으로 경기 북부 체육 교육의 새로운 길을 열고, 인재 양성 기반을 적극적으로 확장하겠다"고 강조했다.

도교육청은 앞으로 관계 기관과 협력하여 학교 설립 타당성 검토와 구체적인 교육과정 설계 등 행정 절차를 순차적으로 밟아나갈 예정이다.

beignn@newspim.com