한화오션, 1분기 영업익 70% 증가…LNG선 중심 고수익

1분기 영업이익 '어닝 서프라이즈'...매출 3조2099억원

LNG선 중심 고수익 유지, 환율 상승 효과로 수익 개선

한화오션 "수익성 구조 개선 흐름 지속될 것"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한화오션의 올해 1분기 영업이익이 '어닝 서프라이즈를 기록했다. 액화천연가스(LNG)선 중심의 고수익 선종 믹스가 유지되는 가운데 환율 효과가 맞물리며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다.

한화오션은 27일 올해 1분기 연결기준 매출 3조2099억원, 영업이익 4411억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 대비 각각 2.1%, 70.6% 증가한 수치다. 순이익은 131.8% 상승한 5000억 원이다. 시장 컨센서스 대비 매출은 전망치와 유사했지만 영업이익은 크게 상회했다.

영업이익은 LNG선 중심의 고수익 구조를 유지하는 가운데, 타 선종의 수익성 개선이 가시화된 점이 주요 요인으로 작용했다는 설명이다. 여기에 환율 상승 효과와 지속적인 원가 절감, 생산성 개선에 따른 일부 조기 인도 효과가 더해지며 전반적인 수익성 개선으로 이어졌다.

올 1분기 수주 실적은 LNG운반선 4척, 초대형원유운반선(VLCC) 7척, 해상풍력 설치선(WTIV) 1척 등 총 약 24억5000만 달러 규모의 수주를 기록했다.

한화오션 거제 사업장 전경. [사진=한화오션]

매출액은 전분기 대비 조업일수 감소로 소폭 감소했다. 상선사업부는 고선가 프로젝트와 LNG선의 매출 비중이 높은 상태를 유지하며 성장을 주도했다. 특수선사업부는 잠수함 및 수상함 건조를 기반으로 견조한 매출 수준을 유지했다. 에너지플랜트사업부는 프로젝트 공정 종료에 따른 생산 물량의 일시적 감소로 매출이 감소했다.

상선사업부는 글로벌 에너지 수급 구조 변화와 공급망 다변화 영향으로 LNG선과 초대형 원유운반선(VLCC) 등 에너지 선종 중심의 발주 수요가 견조하게 유지되고 있다. 특수선사업부는 캐나다 잠수함 사업(CPSP)과 국내 한국형 차기 구축함(KDDX) 등 주요 프로젝트를 추진 중이다. 에너지플랜트사업부 역시 글로벌 에너지 시장 변화에 대응해 LNG 모듈(Module), 부유식/고정식 플랫폼, WTIV 등 경쟁력을 보유한 제품군을 중심으로 적극적인 수주 활동을 전개하고 있다.

한화오션 관계자는 "고가 상선 프로젝트의 매출 인식이 본격화됨에 따라 수익성 구조 개선 흐름은 지속될 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 "축적해 온 설계·건조 경험과 시스템 통합 역량을 바탕으로, 국가 안보에 기여한다는 책임감으로 최선을 다하고 있다"고 덧붙였다.

y2kid@newspim.com