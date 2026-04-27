'노란봉투법' 후 첫 노동절…노동계, 전국 총궐기 예고

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서울 세종로·여의대로 등 대규모 시위

산별 노조, 주요 의제 관련 집회 지속

경찰 "위법 행위 엄정 대응"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = 하청 노동자의 원청 교섭 길을 열어준 '노란봉투법' 시행 후 처음 맞는 노동절이 코 앞으로 다가오면서, 노동계는 전국 동시다발적인 총궐기를 예고했다. 노동절을 앞두고 CU 화물노동자 사망 사건이 발생해 집회 수위가 한층 높아질 전망이다.

27일 노동계에 따르면 전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 한국노동조합총연맹(한국노총)은 오는 5월 1일 노동절에 열리는 대규모 행사에서 원청 교섭 쟁취를 목표로 전국 곳곳에서 집회를 연다는 계획이다.

양대노총은 원청 교섭권 확보를 핵심 목표로 내세우고, 정년 연장과 산업재해 근절 등 공통 의제를 중심으로 산업·지역별 요구를 제시할 방침이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 양대노총이 오는 5월 1일 노동절 전국 동시다발 집회 개최를 예고했다. 사진은 민주노총 조합원들이 지난 23일 오후 서울 중구 숭례문 앞에서 열린 4.23 민주노총 결의대회에서 구호를 외치고 있는 모습. 2026.04.23

◆ 노동절 전후로 전국 동시다발 집회 개최

민주노총은 노동절인 내달 1일 오후 3시 서울 종로구 세종대로 사거리를 비롯해 전국 15개 지역에서 동시다발적으로 '원청교섭·모든 노동자의 노동기본권 쟁취! 노동중심 사회대개혁 실현! 반전 평화 '2026 세계노동절대회'를 개최한다.

이날 대회에서 민주노총은 ▲간접고용·특수고용·플랫폼 노동자의 실질적 교섭권 보장 ▲미국의 침략전쟁 반대와 한국군 파병 저지 등을 촉구할 방침이다.

한국노총은 지난 25일 대전을 시작으로 전국 주요 도시에서 내달 1일까지 '제136주년 세계노동절 기념행사'를 개최한다. 한국노총은 노동절 당일 오전 9시 30분 서울 종로구 청와대에서 노동절 기념식을 진행한 후, 오후 2시 여의대로에서 행사를 개최한다.

이날 대회에서 한국노총은 ▲정년연장 ▲주 4.5일제 도입 ▲공적연금 강화 ▲프리랜서·특수고용프랫폼노동자 및 5인 미만 사업장 노동자 노동권 보장 ▲공무원과 교원의 정치기본권 확보 등을 촉구할 계획이다.

◆ 산별 노조 집회도 잇따라...정년연장·안전운임 쟁취

노동계 각 산별 노조는 노동절 당일뿐 아니라 노동절 전후로 전국적으로 산별 주요 의제를 제시하며 선제 행동에 나선다는 방침이다.

이를 위해 민주노총은 오는 29일 서울 영등포구 국회 소통관에서 '정년연장 상반기입법촉구' 기자회견을 연다. 이는 더불어민주당이 지난 1월 정년연장 입법을 6월 지방선거 이후로 미루려 하자 양대 노총이 강력 반발한 데 따른 것이다.

민주노총 공공운수노조는 오는 28일 오후 1시 세종시 고용노동부 청사에서 출발해 다음날 청와대까지 이틀동안 행진하는 '안전운임제 확대! 특고·플랫폼 노동자성 쟁취를 위한 라이더-화물 대행진'을 진행한다.

공공운수노조는 지난 1월 화물운수 종사자(화물차주)와 운수 사업자가 받는 최소 운임을 규정한 제도인 안전운임제의 적용을 확대해 플랫폼 노동자에 대한 건당 최저임금 도입을 촉구할 예정이다.

공공운수노조는 오는 29일 11시에 경기 과천시 방송미디어통신위원회 앞에서 '케이블방송 활성화와 지역성·공공성 회복을 위한 방송미디어통신위원회 역할 촉구 케이블방송 노동조합 공동기자회견'을 개최할 예정이다.

민주노총 건설노조는 오는 2일 오후 12시 경기 남양주시 마석 모란공원 열사묘역에서 양회동 열사 3주기 추모제를 개최할 예정이다.

경찰은 노동절 집회가 과격 양상을 보일 경우, 강경 대응하겠다는 방침을 세웠다.

경찰청 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 "노동절 당일 집회 규모와 장소 등을 고려해 적정한 경찰력과 장비를 배치할 계획"이라며 "중대한 위법 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.

calebcao@newspim.com