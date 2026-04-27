이원택 후보, 도지사 직속 '내발적 발전위원회' 공약

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규제 혁파와 기업 육성 인프라 구축 통한 경제 실행력 강화

지역 자원 연계 기반 수평적 산업생태계 조성...성장전략 제시

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 전북형 성장 전략으로 '도지사 직속 내발적발전위원회' 신설 공약을 제시하며 지역경제 활성화 구상을 발표했다.

이 후보는 27일 전북도의회 기자회견에서 "전북의 자원과 기업, 인재를 지역 안에서 연결해 성장 구조를 만드는 내발적 발전 전략을 추진하겠다"며 도지사 직속 내발적발전위원회 설치 계획을 밝혔다.

이원택 민주당 전북지사 후보가 27일 도지사 직속 '내발적 발전위원회' 설치를 공약했다.[사진=이원택 캠프]2026.04.27 lbs0964@newspim.com

이 후보는 위원회를 과거 관료주의적 방식에서 벗어나 전북 경제 역동성을 이끌 핵심 실행기구로 운영하겠다고 강조했다.

핵심 추진 방향으로는 ▲위원회 실질 권한 부여 ▲48시간 피드백 기반 규제 혁파 ▲매출 1000억 원대 기업 육성 인프라 구축 ▲기업 간 수평적 네트워크 생태계 조성 등 4대 전략을 제시했다.

특히 위원회를 단순 자문기구가 아닌 도지사 직속 편제로 운영해 실행력을 높이고 '전북 젊은 기업가 육성 조례' 제정을 통해 제도적 기반도 마련하겠다고 설명했다. 위원회 결정 사항은 관련 부서로 즉시 연계하는 패스트트랙 체계로 추진하겠다는 구상이다.

규제 혁파 방안으로는 월 1회 '도지사 밀착 간담회'를 통해 현장 애로를 직접 듣고 규제 건의사항에 대해 48시간 내 피드백을 제공하는 신속 대응체계를 운영하겠다고 밝혔다.

기업 성장 지원을 위해서는 '전북형 벤처캐피털 전용펀드'를 조성해 지역 기업의 유니콘 성장 기반을 마련하고 매출 1000억 원대 기업 육성에 힘쓰겠다고 했다.

기업 간 거래 활성화를 통한 지역 공급망 내재화 방안도 내놨다. 전북 기업 간 거래(B2B) 활성화 지원책과 분기별 비즈니스 매칭 데이 운영 등을 통해 기업 간 협력 기반의 수평적 산업 생태계를 구축하겠다는 계획이다.

이 후보는 "내발적 발전은 구호가 아닌 지역 기업의 생존 전략"이라며 "도민이 체감하는 경제 변화를 도지사 직속 내발적발전위원회에서 시작하겠다"고 말했다.

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