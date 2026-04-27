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출판계와 머리 맞댄 최휘영 장관 "K컬처 타이밍 놓치면 안돼…세액공제도 추진"

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AI 핵심 요약

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  • 최휘영 문체부 장관이 27일 출판 분과 2차 회의를 열고 AI 시대 출판 정책을 논의했다.
  • K컬처 상승효과로 영화·드라마 IP 연계와 책 번역 수출을 추진한다.
  • 불법유통 단속과 지역서점 활성화, 예산 확대를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"8월부터 '청년문화예술패스' 사업 통해 도서 구매"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "K컬처가 세계적으로 주목받는 이 시점에 출판도 함께 상승효과를 낼 수 있는 방안을 추진하겠다."

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의를 열고 인공지능(AI) 시대에 대응하는 출판 정책 방향을 논의했다. 최 장관은 이 자리에서 "인공지능 시대에 출판 산업 역시 중대한 전환기를 맞고 있다"며 "정부의 정책과 제도적 뒷받침, 민간의 열정과 전문성을 바탕으로 지속가능한 생태계를 구축하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 국립현대미술관 2층 영상회의실에서 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의를 열었다.[사진= 문체부] 2026.04.27 fineview@newspim.com

이날 회의에서는 지난 1차 회의 건의 사항의 추진 현황을 공유하고 향후 정책 방향을 토론했다. 최 장관은 독서문화 확산 필요성에 공감하며 '세계 책의 날'을 계기로 선포한 '2026 책 읽는 대한민국' 캠페인을 소개하고, 소셜미디어를 통한 독서 릴레이에 직접 참여해 국무위원을 다음 참여자로 지목한 바 있다고 밝혔다.

특히 최휘영 장관은 회의에서 영화·드라마 IP와 출판 콘텐츠의 연계 가능성에 주목했다. 최휘영 장관은 "영화와 드라마 IP가 역주행하고, 하나가 뜨면 같이 뜨는 시너지 현상이 나타나고 있다"며 K컬처가 주목받을때 이 타이밍에 맞춰서 우리 책들이 그 나라 언어로 잘 번역됐으면 한다. 타이밍을 놓치면 가라앉는다라는 얘기도 있다. 뭔가 종합적으로 장점들을 모아서 해야 한다"라며 출판도 함께 상승효과를 낼 수 있는 방향으로 정책을 추진하겠다고 강조했다.

이 자리에 참석한 김소영 문학동네 대표이사는 "그림책 등 어린이 도서에 대한 성인 도서만큼의 지원이 크지 않다. 수출 지원이 잘 안된다. 이재명 대통령이 언급한 뮤지컬이 되게 된 상황등 긴긴밤도 유심히 보고 있다. 해외 수출 법적 자문 등에 대한 지원이 필요하다"고 말했다.

 웹소설·도서 불법유통 문제에 대해서도 강한 의지를 드러냈다. 최휘영 장관은 "웹소설과 영화 등이 불법유통으로 큰 피해를 봤다"며 "다행히 긴급 차단권이 마련됐고 올 5월부터 본격 단속에 들어간다"고 밝혔다.

최 장관은 지난 1차 회의에서 제기된 독서율 하락 문제와 관련, 그간의 조치를 보고했다. '세계 책의 날'을 맞아 선포한 '2026 책 읽는 대한민국'을 계기로 SNS에 독서 일상을 공유하며 국무위원에게 릴레이 참여를 요청하는 캠페인도 직접 이어가고 있다고 소개했다.

지역서점 활성화와 관련해서는 "책방이 책을 파는 곳이 아닌 문화의 사랑방 역할을 하고 있다"며 심야책방, 생애주기별 토론 프로그램이 현장에서 좋은 반응을 얻고 있다고 언급했다. 이어 "국무회의에서도 이 이야기가 나왔다"며 지역서점 대표들과의 별도 간담회도 준비 중임을 밝혔다. 

4월부터는 '문화가 있는 날'이 매달 마지막 주 수요일에서 매주 수요일로 확대됐다. 도서 할인 지원 요청에 대해서는 "오는 8월부터 '청년문화예술패스' 사업을 통해 도서를 구매할 수 있도록 했다. 2027년 예산 편성 시 독서활동 촉진을 위한 예산 확보에 힘쓰겠다"고 했다. 이어 최 장관은 "작년에 웹툰이 출판제작비가 세액 공제됐다. 출판 부분도 이 부분은 세제개편이 필요하다. 내년에 반영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

다만 추가경정예산에 도서 항목이 반영되지 못한 데 대해서는 아쉬움을 표했다. 올해 출판 분야 지원 예산은 전년 대비 19% 늘어난 551억 원으로 역대 최대 규모다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의를 열고 인공지능(AI) 시대에 대응하는 출판 정책 방향을 논의했다. [사진= 문체부] 2026.04.27 fineview@newspim.com

홍영완 한국출판인회의 회장은 "13개 출판계 현장 목소리 전달 받았다. 전체 요구예산이 4000억원이 넘는다. 문제는 예산이다. 영화나 음악 산업 예산이 출판보다 많다. 고질적 담합도 20년동안 15차례 일어났다. 이번에 3000억대 과징금이 제일 크다. 피해본 출판계가 보상을 받을 수 있는 방법이 없다. 이 피해는 독자에게 전달 되는 것이 아닌가한다. 출판 예산으로 돌아오면 좋겠다"고 기대했다.

이대건 전국동네책방 네트워크 회장은 "심야책방 등 활기 생애주기별 프로그램이 되살아나 전체적으로 생태계 활성화됐다. 베니스 비엔날레의 주제가 K민주주의다. 한강작가도 조각품을 내놓는다. 동네 책방 네트워크가 활성화됐으면 좋겠다"라고 했다.

출판 콘텐츠 제작비 세액공제와 관련해 최 장관은 "작년에 웹툰이 공제 혜택을 받았다"며 "출판도 세제 개편을 통해 내년에 반영될 수 있도록 하겠다"고 했다. 도서정가제 개편 논의는 지난 2월부터 문체부와 콘텐츠진흥원이 20명 규모의 민간협의체를 구성해 진행 중이며, 오는 5월 7일 공청회를 열 예정이다.

한편 문화예술정책자문위원회는 지난해 11월 장관 직속으로 출범한 기구로, 문학·연극·음악·미술·영화·게임·출판 등 9개 분과로 구성된다. 출판 분과에는 출판·유통·웹소설 분야 전문가 9인이 참여하고 있다.

fineview@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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李대통령 지지율 62.2% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 4월 4주차 주간동향을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 62.2%로 지난주보다 3.3%포인트(p) 하락했다. 직전 조사인 4월 3주차에서 65.5%로 취임 후 최고치를 경신한 뒤 하락했다. 부정평가는 33.4%로 3.4%p 상승했다. '잘 모름' 응답은 4.4%였다. 리얼미터 측은 "인도-베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신이라는 긍정적 신호에도 불구하고, 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다"고 분석했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.15 photo@newspim.com 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 0.8%p 상승한 51.3%, 국민의힘이 0.7%p 하락한 30.7%를 기록했다. 양당 격차는 전주 19.1%포인트에서 20.6%포인트로 늘었다. 이어 개혁신당 3.6%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 3.3%, 무당층은 7.2%였다. 리얼미터 측은 "지방선거를 앞두고 정청래 민주당 대표가 전국 현장을 찾는 민생 행보를 이어가며 당의 결집력을 강화하면서 민주당 지지율 상승세로 나타났다"고 설명했다. 국민의힘 지지율 하락에는 "장동혁 대표의 방미 성과를 둘러싼 외교 논란과 지방선거 당내 공천 갈등이 겹쳐 지지율 하락세를 보였다"고 판단했다. 이번 여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정수행 지지도 조사는 20~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 2509명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 응답률은 5.4%다.  정당 지지도 조사는 23~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. the13ook@newspim.com 2026-04-27 09:36

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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