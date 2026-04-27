출판계와 머리 맞댄 최휘영 장관 "K컬처 타이밍 놓치면 안돼…세액공제도 추진"

"8월부터 '청년문화예술패스' 사업 통해 도서 구매"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "K컬처가 세계적으로 주목받는 이 시점에 출판도 함께 상승효과를 낼 수 있는 방안을 추진하겠다."

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의를 열고 인공지능(AI) 시대에 대응하는 출판 정책 방향을 논의했다. 최 장관은 이 자리에서 "인공지능 시대에 출판 산업 역시 중대한 전환기를 맞고 있다"며 "정부의 정책과 제도적 뒷받침, 민간의 열정과 전문성을 바탕으로 지속가능한 생태계를 구축하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 국립현대미술관 2층 영상회의실에서 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의를 열었다.[사진= 문체부] 2026.04.27 fineview@newspim.com

이날 회의에서는 지난 1차 회의 건의 사항의 추진 현황을 공유하고 향후 정책 방향을 토론했다. 최 장관은 독서문화 확산 필요성에 공감하며 '세계 책의 날'을 계기로 선포한 '2026 책 읽는 대한민국' 캠페인을 소개하고, 소셜미디어를 통한 독서 릴레이에 직접 참여해 국무위원을 다음 참여자로 지목한 바 있다고 밝혔다.

특히 최휘영 장관은 회의에서 영화·드라마 IP와 출판 콘텐츠의 연계 가능성에 주목했다. 최휘영 장관은 "영화와 드라마 IP가 역주행하고, 하나가 뜨면 같이 뜨는 시너지 현상이 나타나고 있다"며 K컬처가 주목받을때 이 타이밍에 맞춰서 우리 책들이 그 나라 언어로 잘 번역됐으면 한다. 타이밍을 놓치면 가라앉는다라는 얘기도 있다. 뭔가 종합적으로 장점들을 모아서 해야 한다"라며 출판도 함께 상승효과를 낼 수 있는 방향으로 정책을 추진하겠다고 강조했다.

이 자리에 참석한 김소영 문학동네 대표이사는 "그림책 등 어린이 도서에 대한 성인 도서만큼의 지원이 크지 않다. 수출 지원이 잘 안된다. 이재명 대통령이 언급한 뮤지컬이 되게 된 상황등 긴긴밤도 유심히 보고 있다. 해외 수출 법적 자문 등에 대한 지원이 필요하다"고 말했다.

웹소설·도서 불법유통 문제에 대해서도 강한 의지를 드러냈다. 최휘영 장관은 "웹소설과 영화 등이 불법유통으로 큰 피해를 봤다"며 "다행히 긴급 차단권이 마련됐고 올 5월부터 본격 단속에 들어간다"고 밝혔다.

최 장관은 지난 1차 회의에서 제기된 독서율 하락 문제와 관련, 그간의 조치를 보고했다. '세계 책의 날'을 맞아 선포한 '2026 책 읽는 대한민국'을 계기로 SNS에 독서 일상을 공유하며 국무위원에게 릴레이 참여를 요청하는 캠페인도 직접 이어가고 있다고 소개했다.

지역서점 활성화와 관련해서는 "책방이 책을 파는 곳이 아닌 문화의 사랑방 역할을 하고 있다"며 심야책방, 생애주기별 토론 프로그램이 현장에서 좋은 반응을 얻고 있다고 언급했다. 이어 "국무회의에서도 이 이야기가 나왔다"며 지역서점 대표들과의 별도 간담회도 준비 중임을 밝혔다.

4월부터는 '문화가 있는 날'이 매달 마지막 주 수요일에서 매주 수요일로 확대됐다. 도서 할인 지원 요청에 대해서는 "오는 8월부터 '청년문화예술패스' 사업을 통해 도서를 구매할 수 있도록 했다. 2027년 예산 편성 시 독서활동 촉진을 위한 예산 확보에 힘쓰겠다"고 했다. 이어 최 장관은 "작년에 웹툰이 출판제작비가 세액 공제됐다. 출판 부분도 이 부분은 세제개편이 필요하다. 내년에 반영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

다만 추가경정예산에 도서 항목이 반영되지 못한 데 대해서는 아쉬움을 표했다. 올해 출판 분야 지원 예산은 전년 대비 19% 늘어난 551억 원으로 역대 최대 규모다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 문화예술정책자문위원회 출판 분과 제2차 회의를 열고 인공지능(AI) 시대에 대응하는 출판 정책 방향을 논의했다. [사진= 문체부] 2026.04.27 fineview@newspim.com

홍영완 한국출판인회의 회장은 "13개 출판계 현장 목소리 전달 받았다. 전체 요구예산이 4000억원이 넘는다. 문제는 예산이다. 영화나 음악 산업 예산이 출판보다 많다. 고질적 담합도 20년동안 15차례 일어났다. 이번에 3000억대 과징금이 제일 크다. 피해본 출판계가 보상을 받을 수 있는 방법이 없다. 이 피해는 독자에게 전달 되는 것이 아닌가한다. 출판 예산으로 돌아오면 좋겠다"고 기대했다.

이대건 전국동네책방 네트워크 회장은 "심야책방 등 활기 생애주기별 프로그램이 되살아나 전체적으로 생태계 활성화됐다. 베니스 비엔날레의 주제가 K민주주의다. 한강작가도 조각품을 내놓는다. 동네 책방 네트워크가 활성화됐으면 좋겠다"라고 했다.

출판 콘텐츠 제작비 세액공제와 관련해 최 장관은 "작년에 웹툰이 공제 혜택을 받았다"며 "출판도 세제 개편을 통해 내년에 반영될 수 있도록 하겠다"고 했다. 도서정가제 개편 논의는 지난 2월부터 문체부와 콘텐츠진흥원이 20명 규모의 민간협의체를 구성해 진행 중이며, 오는 5월 7일 공청회를 열 예정이다.

한편 문화예술정책자문위원회는 지난해 11월 장관 직속으로 출범한 기구로, 문학·연극·음악·미술·영화·게임·출판 등 9개 분과로 구성된다. 출판 분과에는 출판·유통·웹소설 분야 전문가 9인이 참여하고 있다.

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