"게임 뛰면서 생존훈련"…대전시 '도로명 런닝맨' 내달 운영

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 길 찾기 교육이 재난 대응 훈련으로 확장됐다. 대전시가 도로명주소 활용과 재난안전교육을 결합한 체험형 프로그램 '도로명 런닝맨'을 본격 운영하며 일상 속 위치 인식 능력을 실제 위기 대응 역량으로 연결하는 실험에 나섰다.

대전시는 내달부터 도로명주소 교육과 재난안전교육을 결합한 체험형 프로그램 '도로명 런닝맨'을 한밭수목원과 장태산 자연휴양림에서 운영한다고 27일 밝혔다.

도로명주소 교육과 재난안전교육을 결합한 체험형 프로그램 '도로명 런닝맨'. [사진=대전시] 2026.04.27 nn0416@newspim.com

'도로명 런닝맨'은 주소 체계에 담긴 방향성과 위치 예측 원리를 자연스럽게 익히도록 설계된 참여형 프로그램이다. 참가자들은 체험 구역 내에서 건물번호판과 도로명판, 옥외대피소 등 주소정보시설이 설치된 지점을 찾아 이동하며 퀴즈를 해결하는 방식으로 진행된다.

특히 단순 체험을 넘어 재난 상황 대응 교육이 결합된 점이 특징이다. 지도와 나침반을 활용해 위치를 파악하고 대피 지점을 찾는 과정이 포함돼 실제 재난 발생 시 필요한 공간 인지 능력과 행동 요령을 동시에 익힐 수 있도록 구성됐다.

이 프로그램은 2019년부터 운영돼 지금까지 약 2500명이 참여했으며 올해도 한밭수목원 서원과 장태산 휴양림 전용 체험장에서 이어진다.

참여는 4인 이상 단위로 가능하며 대전시 OK예약서비스 또는 전화 접수를 통해 신청할 수 있다. 학교와 기관 단위 단체 참여도 가능하다.

최종수 대전시 도시주택국장은 "전국 최초로 개발한 체험형 교육 프로그램을 통해 시민들이 주소정보시설 활용과 재난 대응 요령을 함께 익히는 계기가 될 것"이라고 말했다.

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