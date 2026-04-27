안양시 "5월 가정의 달 전 세대 즐길 수 있는 다양한 기념행사 마련"

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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 5월 가정의 달을 맞아 어린이부터 청소년, 어르신까지 전 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 기념행사와 문화 프로그램을 운영한다고 27일 밝혔다.

2025년 5월 24일 안양시 청소년 축제 공연. [사진=안양시]

먼저, 오는 5월 5일 평촌중앙공원에서 '2026년 어린이날 기념행사'가 열린다. 이날 오전 10시부터 기념식과 모범아동 표창 수여를 비롯해 안양시립소년소녀합창단, 연성대 치어리더의 축하공연이 펼쳐지며, 아이들이 직접 참여하는 잔디밭 독서, 모종 심기, 친환경 텀블러 꾸미기, 자전거 안전교육, 심폐소생술 실습, 키링 만들기 등 다양한 프로그램이 마련된다.

이 뿐만 아니라 증강현실(AR) 레이싱, 전통놀이, 다문화 체험과 아이들이 자신의 의견을 발표하는 아동 목소리 발표존(오픈 마이크) 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 통해 어린이날을 맞아 안양시민에게 특별한 하루를 선물할 예정이다.

어버이날을 맞아 4월 28일부터 5월 9일까지는 각 동 행정복지센터에서 '경로잔치'가 열린다. 관내 70세 이상 어르신들을 대상으로 하는 이번 행사는 다 함께 소통하고 즐길 수 있는 자리로 마련된다.

2025년 안양시 어린이날 기념행사 체험부스의 모습. [사진=안양시]

각 동 사회단체가 준비한 음식을 대접하고, 지역 예술단체의 다채로운 공연과 흥겨운 노래자랑 등 다양한 프로그램이 진행돼 어르신들이 이웃과 교류하며 정을 나누는 화합의 장이 될 것으로 기대된다.

'제28회 안양시 청소년축제'는 오는 5월 23일 오후 1시부터 평촌중앙공원에서 열린다. 청소년의 날 기념식(오후 3시)을 비롯해 청소년상 시상, 관내 청소년 공연, 연예인 축하공연이 진행되며, 특히 '레벨업'이라는 주제에 걸맞은 다양한 체험부스를 준비하고 있다.

이와 함께 시립도서관에서는 가정의 달을 맞아 시민들을 위한 다양한 특강과 프로그램을 운영한다.

만안도서관은 집 정리(5월 9일)와 전통차(茶) 체험(5월 16일), 건강한 밥상관리(5월 23일) 등 일상 속 힐링과 자기 계발을 주제로 한 강좌를 통해 시민들에게 문화 향유 기회를 제공하고, 비산도서관은 '그림책 아트 테라피'(4월 29일~5월 27일)와 보드게임 특강 '아빠와 상상더하기!'(5월 2일)를 진행한다.

2025년 귀인동 경로잔치 모습. [사진=안양시]

안양시 관계자는 "가정의 달을 맞아 세대별 특성을 고려한 다양한 행사를 준비했다"며 "시민들이 가족과 함께 소중한 시간을 보내고, 서로 소통하며 따뜻한 정을 나눌 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com