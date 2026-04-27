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김경수 경남지사 후보, 부울경 메가시티 30분 생활권 공약 발표

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  • 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 27일 4대 광역철도망 중심 부울경 메가시티 30분 생활권 공약 발표했다.
  • 경남 경제 마이너스 성장 극복 위해 서부경남 KTX 조기완공·연장 등 4대 철도망 구축한다.
  • AI 기반 ART 플랫폼과 경남패스 도입으로 대중교통 사각지대 제로 실현한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부울경 대중교통 연결 방안 4대 철도망
청년 유입 위한 교통 대전환 정책 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 4대 광역철도망 중심의 부울경 메가시티 30분 생활권 구축 전략과 경남 교통 대전환 구상을 담은 제1호 공약을 내놨다.

김경수 후보는 27일 오전 9시30분 경남도의회 프레스룸에서 "대한민국 경제가 지난해 1%대 플러스 성장을 기록"한 반면,"같은 기간, 경남은 마이너스 0.8%였다"며 "경남 경제 위기는 기존 방식으로는 극복할 수 없다."고 주장하며, "완전히 새로운 판으로 바꿔야 한다"고 밝혔다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 27일 오전 경남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 4대 광역철도망 중심의 부울경 메가시티 30분 생활권 구축 전략과 경남 교통 대전환 구상을 담은 제1호 공약을 발표하고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.04.27

그는 "부울경 전체를 하나의 거대 경제권으로 묶는 부울경 메가시티 즉각 복원이 경남 경제 혁신의 첫 번째 과제"라며 "부울경 어디든 대중교통으로 다닐 수 있게 만드는 것이 청년이 머무는 경남의 최소한의 조건"이라며 경남 교통만 대전환의 필요성을 강조했다.

김 후보는 이날 부울경 30분 생활권 실현을 위한 4대 광역철도망 구축 계획을 공개했다.

4대 광역철도망은 제1축 서부경남 KTX 조기완공과 연장, 제2축 동부경남 KTX 고속화, 제3축 남해안권 광역급행철도, 제4축 달빛철도 조기착공 등으로 구성됐다. 4대 광역 철도망으로 부울경 전체를 하나의 생활권으로 묶겠다는 구상이다.

제1축은 현재 2031년 완공 예정인 서부경남 KTX를 임기 내 조기 완공하고, 거제에서 가덕도신공항까지 연장하는 계획이다. 제2축은 동대구~창원~마산 구간 KTX 고속화와 가덕도신공항 연결을 통해 동부경남을 첨단 물류산업 거점으로 육성하는 내용을 담았다.

제3축은 진주~창원~김해~부산을 잇는 경전선을 수도권 GTX 수준의 남해안권 광역급행철도로 전환해 주요 도시를 30분 생활권으로 연결하고 제4축은 거창·함양·합천을 잇는 달빛철도를 조기 착공해 경남 서북부 성장축으로 육성하는 방안을 제시했다.

AI 기반 교통혁신과 생활밀착형 교통복지 정책도 함께 제시했다.

김 후보는"AI 기반 이용자 반응형 대중교통 플랫폼 ART(AI/All-Demand Responsive Transportation)를 구축해 '대중교통 사각지대 제로, 경남'을 만들겠다"고 밝혔다. ART는 수요를 실시간 분석해 버스·택시·호출 교통을 탄력 배차하는 시스템이다.

그러면서 "무궤도 트램 TRT(Trackless Rapid Transit)를 주요 도시에 우선 도입해 상권 활성화와 미래 교통수단 확충을 동시에 추진하겠다"고 설명했다.

김 후보는 도민 교통비 부담 완화 대책으로 "매월 정액제로 모든 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있는 '경남패스'를 도입하고, 대중교통 취약지역에는 초저가형 패스를 별도로 운영하겠다"고 말했다.

이어 "기회발전특구·산단 근로자 교통비 환급 지원, 대학생 장거리 통학 지원, 섬 주민 승선요금 무료화의 단계적 확대도 추진하겠다"고 말했다.

김경수 후보는 "부울경 메가시티를 통해 경남 경제 대전환을 반드시 이루어내겠다"며 "철길을 통해 사람이 모이고 돈이 머무는 경남, 떠나는 청년이 다시 돌아오는 경남을 반드시 만들겠다"고 약속했다.

news2349@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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