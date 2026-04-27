김경수 경남지사 후보, 부울경 메가시티 30분 생활권 공약 발표

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부울경 대중교통 연결 방안 4대 철도망

청년 유입 위한 교통 대전환 정책 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 4대 광역철도망 중심의 부울경 메가시티 30분 생활권 구축 전략과 경남 교통 대전환 구상을 담은 제1호 공약을 내놨다.

김경수 후보는 27일 오전 9시30분 경남도의회 프레스룸에서 "대한민국 경제가 지난해 1%대 플러스 성장을 기록"한 반면,"같은 기간, 경남은 마이너스 0.8%였다"며 "경남 경제 위기는 기존 방식으로는 극복할 수 없다."고 주장하며, "완전히 새로운 판으로 바꿔야 한다"고 밝혔다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 27일 오전 경남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 4대 광역철도망 중심의 부울경 메가시티 30분 생활권 구축 전략과 경남 교통 대전환 구상을 담은 제1호 공약을 발표하고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.04.27

그는 "부울경 전체를 하나의 거대 경제권으로 묶는 부울경 메가시티 즉각 복원이 경남 경제 혁신의 첫 번째 과제"라며 "부울경 어디든 대중교통으로 다닐 수 있게 만드는 것이 청년이 머무는 경남의 최소한의 조건"이라며 경남 교통만 대전환의 필요성을 강조했다.

김 후보는 이날 부울경 30분 생활권 실현을 위한 4대 광역철도망 구축 계획을 공개했다.

4대 광역철도망은 제1축 서부경남 KTX 조기완공과 연장, 제2축 동부경남 KTX 고속화, 제3축 남해안권 광역급행철도, 제4축 달빛철도 조기착공 등으로 구성됐다. 4대 광역 철도망으로 부울경 전체를 하나의 생활권으로 묶겠다는 구상이다.

제1축은 현재 2031년 완공 예정인 서부경남 KTX를 임기 내 조기 완공하고, 거제에서 가덕도신공항까지 연장하는 계획이다. 제2축은 동대구~창원~마산 구간 KTX 고속화와 가덕도신공항 연결을 통해 동부경남을 첨단 물류산업 거점으로 육성하는 내용을 담았다.

제3축은 진주~창원~김해~부산을 잇는 경전선을 수도권 GTX 수준의 남해안권 광역급행철도로 전환해 주요 도시를 30분 생활권으로 연결하고 제4축은 거창·함양·합천을 잇는 달빛철도를 조기 착공해 경남 서북부 성장축으로 육성하는 방안을 제시했다.

AI 기반 교통혁신과 생활밀착형 교통복지 정책도 함께 제시했다.

김 후보는"AI 기반 이용자 반응형 대중교통 플랫폼 ART(AI/All-Demand Responsive Transportation)를 구축해 '대중교통 사각지대 제로, 경남'을 만들겠다"고 밝혔다. ART는 수요를 실시간 분석해 버스·택시·호출 교통을 탄력 배차하는 시스템이다.

그러면서 "무궤도 트램 TRT(Trackless Rapid Transit)를 주요 도시에 우선 도입해 상권 활성화와 미래 교통수단 확충을 동시에 추진하겠다"고 설명했다.

김 후보는 도민 교통비 부담 완화 대책으로 "매월 정액제로 모든 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있는 '경남패스'를 도입하고, 대중교통 취약지역에는 초저가형 패스를 별도로 운영하겠다"고 말했다.

이어 "기회발전특구·산단 근로자 교통비 환급 지원, 대학생 장거리 통학 지원, 섬 주민 승선요금 무료화의 단계적 확대도 추진하겠다"고 말했다.

김경수 후보는 "부울경 메가시티를 통해 경남 경제 대전환을 반드시 이루어내겠다"며 "철길을 통해 사람이 모이고 돈이 머무는 경남, 떠나는 청년이 다시 돌아오는 경남을 반드시 만들겠다"고 약속했다.

news2349@newspim.com