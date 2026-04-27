광명시 '러브버그' 5~7월 집중 방제·선제 대응

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최혜민 부시장 "방역 활동으로 시민의 건강과 안전한 생활환경 지키는 데 최선"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 매년 시민 불쾌지수를 높이는 '러브버그(붉은등우단털파리)'에 대한 선제 대응에 나선다.

지난해 동력 분무 특장차를 사용해 살수 방식으로 러브버그 방제 작업을 진행 중인 모습. [사진=광명시]

시는 5월부터 7월까지를 '러브버그 집중 방제 기간'으로 지정하고 본격적인 대응에 들어간다고 27일 밝혔다.

최근 기온 상승으로 발생 시기가 빨라지고 있는 만큼 집중 발생 시기인 6월보다 빠르게 5월부터 선제적으로 대응에 나선 것이다.

시는 지난 2년간 러브버그 발생 시기를 분석하고, 지난해 10월과 올해 4월 14일 두 차례 유관부서 합동 대책회의를 거쳐 부서별 협력 대응 계획을 점검하는 등 사전 준비를 마쳤다.

우선 보건소를 중심으로 안전총괄과, 정원도시과, 자원순환과가 참여하는 '긴급방역대책반'을 구성해 체계적인 대응에 나선다.

보건소는 방역을 총괄하고, 안전총괄과는 자율방재단 등 인력 지원, 정원도시과는 러브버그 주요 서식지인 산림 관리, 자원순환과는 사체 처리 등을 맡아 부서 간 유기적으로 협력한다.

현장 방역은 보건소 방역소독 인력 16명을 2인 1조로 8개 반 편성하고, 19개 동 자율방재단과 협력해 정기 예찰과 방역을 담당한다. 민원이 다수 발생하는 경우 긴급방역대책반이 대응에 나선다.

또한 동력 분무 특장차 1대, 수동 분무기 24대, 전기·태양광 포충기 165대, 기피제 분사기함 19대, 살충제 1천396통(L) 등 방역 장비와 약품도 확보했다.

방제는 시기별 특성에 맞춰 단계적으로 추진한다. 5월에는 유충 서식지 방역에 집중해 산림 인접지와 화단 내 낙엽·부엽토를 수거하고, 배수로 퇴적물을 제거하는 등 유충이 서식하지 못하도록 한다.

6월부터는 성충 출몰 지역을 중심으로 현장 대응을 강화한다. 출몰이 확인되는 즉시 집중 살수 방제를 실시하고, 대량 발생 시에는 살충제 등 약제를 활용한 방역을 병행한다.

특히 러브버그가 법정 감염병 매개 해충이 아닌 점을 고려해, 평상시에는 물을 활용한 친환경 살수 방제를 우선 실시하고, 약제 사용은 최소화할 방침이다.

또한 주거지 인접 산림과 등산로 등을 중심으로 끈끈이 트랩과 야간 유인 포집기를 설치하는 등 물리적 방제 수단을 병행한다. 산림재난대응단이 순찰 시 트랩과 포집기 상태를 확인하고 필요에 따라 추가 설치할 계획이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "러브버그로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 발생 초기부터 선제적으로 대응하고, 유관부서 간 협력을 바탕으로 현장 대응 체계를 더욱 강화해 나가겠다"며 "앞으로도 지속적인 예찰과 체계적인 방역 활동으로 시민의 건강과 안전한 생활환경을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com