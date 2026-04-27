국민의힘 차화열, 평택시장 출마 선언…"시민이 존중받는 평택 건설" 약속

AI 핵심 요약beta
- 차화열 평택시장 후보가 27일 평택시청에서 출마 선언했다.
- 시민 중심 정치 비판하며 위대한 시민 존중 평택 건설 약속했다.
- 지역별 문화·산업 중심 도시 구축 공약 발표했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 차화열 평택시장 후보(국민의힘)가 27일 평택시청 브리핑룸에서 출마를 공식 선언했다.
차 후보는 "정치는 시민을 위해 존재해야 하며, 대한민국은 갈등과 대립 속에 길을 잃었다"며 "현재 평택의 급속한 산업·교통·인구 변화 속에서 '시민이 중심에 있었는지' 묻고 싶다"고 포문을 열었다.
이어 차 후보는 "시민 삶보다 보여주기, 행정보다 홍보, 책임보다 포장이 앞서는 정치"를 비판하며 "위대한 시장이 되겠다는 말 대신 위대한 시민이 존중받는 평택 건설"을 약속했다.
차 후보는 "행정은 시민 삶을 바꾸는 책임이며 실행과 변화, 결과로 평가받겠다"며 "시민이 정책 결정의 주인이 되고 목소리가 실제 행정으로 이어지는 도시를 만들겠다"고 강조했다.
그러면서 차 후보는 "평택의 주인은 정치인이 아니라 시민"이라며 "겸손하게 섬기고 단단하게 책임을 지며 결과로 답하겠다"고 지지를 호소했다.
차 후보는 이날 남부지역을 문화‧정주환경 중심도시로 북부지역은 로컬브랜드, 원도심력신도시로 서부지역은 AI 반도체 및 해양경제 중심 도시 구축을 위한 공약을 발표했다.
krg0404@newspim.com