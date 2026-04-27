충주시, '반값 여행' 다음 달 6일부터 시행… 숙박 50% 환급 쏟아진다

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 다음 달 6일부터 여행비의 최대 50%를 상품권으로 돌려주는 '충주 반값 여행' 사업을 시행한다.
- 숙박 여행객은 지출액의 50%, 당일 여행객은 30%를 환급받으며 개인 최대 10만 원, 팀 최대 20만 원까지 가능하다.
- 관광지 2곳 이상 방문 후 영수증과 사진을 제출하면 3일 내 검증을 거쳐 환급금을 지급한다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시는 외지 관광객을 끌어들이기 위해 여행비의 최대 50%를 충주사랑상품권으로 돌려주는 '충주 반값 여행' 사업을 다음 달 6일부터 본격적으로 시행한다고 27일 밝혔다.
환급률은 숙박 여행객의 경우 지출액의 50%, 당일 여행객의 경우 30%가 적용된다.
이번 사업은 관광객의 경비 부담을 반값으로 줄여 체류형 여행을 유도해 지역 상권에 돈이 고르게 퍼지게 하려는 야심작이다. 외지인을 대상으로 관광지 두 곳 이상을 방문하고 사전에 신청하면 지출액 일부를 모바일 상품권으로 환급받는다.
개인은 최대 10만 원, 2인 이상 팀은 20만 원까지 가능하다. 신청은 출발 1일 전에 전용 홈페이지에서 하고 여행 후 7일 내에 영수증 및 방문 사진을 제출하면 3일 만에 검증을 거쳐 환급금이 지급된다.
시 관계자는 "이번 사업을 통해 관광객의 소비가 지역 골목상권으로 고르게 스며들어 지역 경제에 활력을 불어넣고 관광객은 알뜰한 여행을 즐기는 상생의 계기가 되길 희망한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com