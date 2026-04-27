CGV, 5월 3일 오후 2시 NC-LG전 등 프로야구 잠실·대구 경기 극장 생중계

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이번 주말에도 CGV에서 KBO 리그 경기 생중계를 볼 수 있다.
CGV는 다음달 3일 오후 2시에 진행되는 'NC 다이노스 vs LG 트윈스' 경기와 '한화 이글스 vs 삼성 라이온즈' 경기를 생중계한다고 27일 밝혔다.
서울 잠실야구장에서 열리는 'NC 다이노스 vs LG 트윈스' 경기는 CGV강변, 창원더시티 등에서 생중계한다. 대구 삼성 라이온즈 파크에서 펼쳐지는 '한화 이글스 vs 삼성 라이온즈' 경기는 CGV대구스타디움, 대전, 용산아이파크몰, 천안펜타포트, 청주(서문) 등에서 만나볼 수 있다.
KBO 리그 극장 생중계 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.
CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "대형 스크린과 사운드, 응원 분위기 등 극장만의 관람 환경에 힘입어 야구 생중계에 대한 관객 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "CGV는 관객 편의와 접근성을 고려해 야구를 비롯한 다양한 스포츠 중계를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
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