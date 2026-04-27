경기도, 여의도 면적 13배 규모 '숲가꾸기 사업' 시작

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 4월부터 94억 4000만 원을 투입해 3892헥타르 규모의 산림을 대상으로 맞춤형 숲가꾸기 사업을 시작했다.
- 솎아베기 등 적정 관리가 이뤄지지 않은 산림은 산불 피해 확대 우려가 있어 나무 간 밀도 조절과 연료물질 제거를 추진한다.
- 도는 4월부터 5월까지 산림청과 합동으로 현장 점검을 벌여 부실 사업을 사전에 차단하고 사업 품질을 높일 방침이다.
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"탄소중립 녹색성장 기본계획 중 탄소흡수원 보호를 위한 핵심 정책"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 4월부터 총사업비 94억 4000만 원을 투입해 여의도 면적의 약 13배에 달하는 38.92㎢(3892헥타르) 규모의 산림을 대상으로 '맞춤형 숲가꾸기 사업'을 시작한다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 숲가꾸기 사업이란 도내 31개 시군의 산림 속 나무 간 밀도를 조절하고 생육환경을 개선해 건강한 산림자원을 조성하는 내용이다. 솎아베기(식물의 밀도를 낮춰 나머지가 더 잘 자라게 하는 과정) 등 적정 관리가 이뤄지지 않은 산림은 나무 간 경쟁이 심화돼 생육이 저하될 수 있으며, 낙엽과 가지 등 연료 물질이 축적돼 산불 발생 시 피해가 확대될 우려가 있다.
이에 도는 나무들의 초기 생육 안정화부터 밀도를 조절하는 조림지가꾸기 및 어린나무가꾸기, 산림 내 연료물질 제거하는 산물수집 및 산불예방숲가꾸기 등을 추진한다.
아울러 도는 4월부터 5월까지 산림청과 합동으로 강도 높은 현장 점검을 벌인다. 숲가꾸기 사업의 대상지 선정 적정성부터 설계와 감리, 시공 전반의 품질을 확인하고 사업비 산정 기준을 꼼꼼히 따져 부실 사업을 사전에 차단한다. 특히 작업자의 안전 관리 이행 여부와 국고보조금 집행 실태까지 투명하게 점검해 현장 중심의 사업 품질을 한층 끌어올릴 방침이다.
또한 비용과 전문성 등의 한계로 산림 관리에 어려움을 겪는 사유림 소유주를 대상으로 산림청에서 운영하는 '산주직접 숲가꾸기' 제도도 적극적으로 알린다.
산주가 직접 숲가꾸기 사업을 신청해 지자체에 위탁하거나 본인이 직접 시행할 수 있는 제도다. 산림자원 순환경제 기반 마련 및 산림의 공익기능을 높이기 위해 사업 추진을 원하는 도내 산주는 각 시군이 2027년도 사업 수요를 파악 중인 현재 산림청 누리집이나 관할 시군 산림부서를 통해 서둘러 신청해야 한다.
김일곤 경기도 산림녹지과장은 "숲가꾸기는 탄소중립 녹색성장 기본계획 중 탄소흡수원 보호를 위한 핵심 정책"이라며 "체계적인 현장 관리와 점검을 통해 건강하고 가치 있는 숲을 조성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com