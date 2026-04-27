네이버, '스시테크 도쿄 2026'서 사회적 인프라로서의 AI 비전 제시

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 27일 일본 도쿄 스시테크 컨퍼런스에서 AI 인프라 설계 방향을 공개했다.
- 최수연 대표 등 연사들이 AI를 사회 필수 인프라로 진화한다고 설명했다.
- 케어콜, 라인웍스, 디지털 트윈 등 서비스로 사회 효율을 높인다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 27일 일본 도쿄에서 열린 테크 컨퍼런스 '스시테크 도쿄 2026'에 참가해 사회적 인프라로서의 AI 설계 방향을 공개했다.
최수연 네이버 대표, 석상옥 네이버랩스 대표, 김주희 네이버클라우드 이사는 메인 세션에서 'From AI to Society'를 주제로 약 45분간 대담을 진행했다. 세 연사는 AI가 일상을 지탱하는 필수 인프라로 진화하고 있다고 설명했다.
최 대표는 "각국의 이용자를 깊이 이해하고 문화와 가치 체계를 존중하는 소버린 AI를 통해 서비스 경쟁력을 높이고 사회 발전에 기여하겠다"고 말했다.
네이버는 고령자 안부 확인 AI 서비스 '케어콜'과 협업 플랫폼 '라인웍스'를 소개했다. 케어콜은 일본 이즈모시 등에서 고령자 안부 확인은 물론 재난 발생 시 도시 재난 회복력을 높이는 데 활용 중이다. 라인웍스는 AI-OCR(광학문자인식) 등을 통해 소상공인과 현장 근로자의 디지털 전환을 지원하고 있다.
김 이사는 "라인웍스의 로저 기능과 AI-OCR은 디지털 사각지대에 있는 현장 근로자들의 기술 문턱을 낮추고 있다"며 "이러한 연결이 사회 전체의 효율을 극대화하는 지능형 인프라의 핵심 역할을 한다"고 설명했다.
석 대표는 디지털 트윈이 미래 도시 인프라임을 강조하며 사우디아라비아와 일본 나가이시의 구축 사례를 소개했다. 네이버 제2사옥 '1784'에서 검증된 기술들이 NTT동일본, 사우디아라비아 NHC, 뉴무라바 등 글로벌 파트너를 통해 실제 도시 환경으로 확장되고 있다고 설명했다.
yuniya@newspim.com