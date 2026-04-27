앰퍼샌드원, 앨범 판매량 커리어 하이…"저연차 투자 성과 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 에프엔씨엔터가 27일 저연차 아티스트 성장으로 사업 성과를 가시화했다고 밝혔다.
- 앰퍼샌드원 미니4집이 첫 주 15만 장 판매하며 자체 최고 기록을 세웠다.
- 북미 투어 티켓 세일즈 25% 증가와 수익 기여 단계에 진입했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터테인먼트가 저연차 아티스트 성장세를 바탕으로 핵심 사업 성과를 가시화하고 있다고 27일 밝혔다.
지난 8일 발매된 앰퍼샌드원의 미니 4집 '데피니션(DEFINITION)'이 발매 첫 주 동안 15만 2092장의 판매량을 기록하며 자체 최고 기록을 새로 썼다.
이는 전작 '라우드 앤 프라우드(LOUD & PROUD)' 초동 판매량 대비 약 1.4배 증가한 수치로, 데뷔 이후 매 앨범마다 성장 흐름을 이어가고 있다.
공연 부문 성장세도 뚜렷하다. 앰퍼샌드원은 내달 2일 국내 첫 단독 콘서트 '본 투 디파인(Born To Define)'를 시작으로 라이브 투어에 돌입한다.
특히 지난해 피원하모니 북미 투어 오프닝 무대 참여 등을 통해 글로벌 인지도를 넓혀온 결과, 올해 북미 라이브 투어는 지난해 대비 첫 주 티켓 세일즈가 약 25% 증가, 회당 공연 규모도 2배 확대됐다.
앨범 판매량 증가와 공연 모객 확대가 동시에 이어지면서 앰퍼샌드원은 데뷔 초기 투자 중심 구간을 지나 수익 기여가 가능한 단계에 진입하고 있다.
저연차 아티스트 특성상 데뷔 초에는 제작비와 마케팅 비용이 집중되지만, 일정 수준 이상의 팬덤 형성과 투어 규모 확대가 동반되면 수익성이 빠르게 개선된다.
김유식 FNC 대표는 "고연차 아티스트의 안정적인 매출 기반 위에 저연차 라인업 성장세가 더해지면서 음악 사업의 외형 성장과 수익 구조 개선이 동시에 나타나는 중"이라며 "향후 저연차 아티스트의 성장 속도에 따라 핵심 사업 중심의 실적 개선 흐름도 한층 강화될 것으로 기대된다"고 말했다.
alice09@newspim.com