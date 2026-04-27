청주시 "올해 일자리 5만4000여개 창출"

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 27일 15~64세 고용률 70.9%와 일자리 5만 4617개 창출 목표로 일자리 대책을 추진한다.
- 5602억 원 투입해 7개 분야 267개 사업을 통해 청주형 네트워크와 신성장산업을 선도한다.
- 일자리종합지원센터 중심 맞춤형 서비스를 강화하며 시민 체감 일자리 창출에 최선을 다한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 올해 15~64세 고용률 70.9% 달성, 일자리 5만 4,617개 창출을 목표로 일자리 대책을 추진한다.
청주시는 27일 이 같은 내용을 담은 '2026년 일자리대책 연차별 세부계획'을 공시했다.
시는 5602억 원을 투입해 ▲직접일자리▲직업능력개발훈련▲고용서비스▲고용장려금▲창업지원▲인프라 구축▲기업유치 등 7개 분야에서 267개 일자리 사업을 추진한다.
이번 계획은 'BIG3 일자리로 미래를 리드하는 청주'를 비전으로 ▲청주형 일자리 협력 네트워크 구축▲미래성장동력 확보를 통한 신성장산업 선도▲대상별 맞춤형 일자리 및 역량 강화▲일·생활 균형 기반 일자리 경쟁력 확보▲지역경제 활성화와 균형성장을 통한 일자리 창출 등 5대 전략과 16개 실천과제를 중심으로 추진된다.
시는 올해도 일자리종합지원센터를 중심으로 구직자와 기업을 연결하는 맞춤형 취업지원 원스톱 서비스를 강화할 계획이다.
최원근 시 경제일자리과장은 "2026년 일자리대책을 기반으로 사업부서 간 유기적인 협력체계를 구축하고 노동시장 변화에 대응하겠다"며 "시민들이 체감할 수 있는 양질의 일자리 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 2026년 일자리대책 연차별 세부계획은 청주시청 누리집에서 누구나 열람할 수 있다.
baek3413@newspim.com