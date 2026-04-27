제천시, 공공형 외국인 계절근로자 운영사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 27일 농번기 인력난 해소를 위해 공공형 외국인 계절근로자 사업을 추진한다.
- 지자체가 외국인 근로자를 고용해 농가에 공급하며 개별 부담을 줄인다.
- 하늘뜨레조합공동사업법인이 위탁 운영하며 숙소와 교육을 지원한다.
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천시는 농번기 농촌 인력난 해소와 안정적인 영농 환경 조성을 위해 '공공형 외국인 계절근로자 운영사업'을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.
이 사업은 농촌 고령화와 인구 감소로 심화되는 인력 부족 문제를 해결하기 위해 지방자치단체 또는 공공기관이 외국인 계절근로자를 직접 고용해 필요한 농가에 적시에 공급하는 방식으로 운영된다.
이를 통해 개별 농가의 인력 확보 부담을 줄이고 근로자의 근로여건을 체계적으로 관리할 수 있다.
시는 이번 사업이 농가의 영농 부담을 덜어주는 것은 물론 외국인 근로자의 권익 보호와 지역사회 정착 지원에도 기여할 것으로 기대한다.
사업은 제천시 하늘뜨레조합공동사업법인이 위탁 운영하며 근로자 숙소 제공, 근태 관리, 안전교육 등 체계적인 지원을 병행한다. 또한 시는 농촌근로자 기숙사를 활용해 근로자의 안정적인 주거환경을 제공한다.
시 관계자는 "공공형 외국인 계절근로자 운영을 통해 농촌 인력 수급 문제를 체계적으로 해결해 나가겠다"라며 "농업인들의 많은 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.
참여를 희망하는 농가는 제천시농촌인력종합지원센터 또는 제천시 농업정책과로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.
choys2299@newspim.com