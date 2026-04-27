[MLB] 송성문, 대주자로 빅리그 데뷔전...29번째 '코리안리거'

AI 핵심 요약beta
- 샌디에이고 송성문이 27일 애리조나전에서 대주자로 빅리그 데뷔했다.
- 8회초 폭투로 3루까지 진출했으나 땅볼로 득점에 실패했다.
- 미국 중계진과 구단 SNS가 데뷔를 축하하며 환영했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스 송성문이 대주자로 감격적인 빅리그 데뷔전을 치렀다. 지난해 데뷔한 김혜성(LA 다저스)에 이어 29번째 한국인 메이저리거가 됐다.
송성문은 27일(한국시간) 멕시코 멕시코시티의 에스타디오 알프레도 아르프 엘루에서 열린 2026 MLB 월드투어 애리조나 다이아몬드백스와의 경기에서 7-8로 뒤진 8회초 루이스 캄푸사노의 대주자로 경기에 나섰다.
이어진 제이크 크로넨워스의 타석에서 상대 투수 폭투가 나왔고 송성문은 3루를 밟았다. 하지만 크로넨워스가 1루 땅볼로 물러나면서 송성문은 득점엔 실패했다. 송성문은 8회말 수비와 함께 바로 교체됐다. 샌디에이고는 캄푸사노의 포수 포지션에 프레디 페르민을 투입했다.
미국 현지 중계진은 화면 하단에 'NEW SONG'이라는 자막을 띄우며 그의 빅리그 데뷔를 소개했다. 샌디에이고 구단 공식 SNS는 한국어로 "송성문 선수 메이저리그에 온 것을 환영합니다"라는 글을 올려 데뷔를 축하했다.
샌디에이고는 멕시코시티에서 열리는 애리조나와의 2연전을 앞두고 빅리그 로스터가 26명에서 27명으로 늘어나자 이 자리를 송성문으로 채웠다. 전날 경기에서는 벤치만 지켰던 송성문은 이날도 선발 라인업에서 제외된 채 벤치에서 출발했다.
샌디에이고는 애리조나에 7-12로 졌다. 2연승이 끊기며 시즌 18승 9패, 내셔널리그 서부지구 1위 자리도 LA 다저스에 내줬다. 3위 애리조나는 15승 12패를 기록했다.
psoq1337@newspim.com