现代汽车重塑中国战略 发布艾尼氪V布局新能源赛道

纽斯频通讯社北京4月27日电 韩国现代汽车当地时间24日在北京表示，正加快调整中国市场发展战略，从过去以全球车型导入销售为主的模式，转向更加重视本地研发、本地合作和本地需求的经营路径，以提升在中国新能源汽车市场的竞争力。

现代汽车在中国发布纯电车型艾尼氪V。【图片=现代汽车集团提供】

现代汽车当天在北京国际车展举行媒体吹风会并发布面向中国市场打造的战略型纯电SUV车型"艾尼氪（IONIQ） V"。

公司表示，中国是全球最大的新能源汽车市场，也是智能汽车技术发展最快的市场之一，现代汽车将在这一市场通过学习本地消费趋势和技术生态，实现新一轮发展。

现代汽车首席执行官何塞·穆诺兹表示，中国市场变化速度快、竞争激烈，公司正通过倾听消费者、经销商及合作伙伴意见，推动经营战略优化升级。此次在华不仅推出新车型，更是推出新的市场战略。

根据规划，现代汽车计划到2030年在中国市场推出20款新车型，并力争实现包括内销和出口在内年销量50万辆目标。

据介绍，新发布的艾尼氪 V将采用多项本地化配置，包括与中国企业合作提供动力电池、自动驾驶辅助系统以及智能座舱解决方案，并支持中国消费者常用的数字服务平台。

现代汽车表示，在中国市场，电动化已成为行业基础能力，智能座舱、自动驾驶和数字化体验正成为新的核心竞争领域。公司未来将在纯电动车和增程式电动车等多个技术路线同步布局，以满足多样化市场需求。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社