강희은 후보, 김영춘 전 장관 후원회장 영입…"부산 중구 재탈환 시동"

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정치적 멘토 김 전 장관 합류 지지층 결집

낡은 정치·지역 주의 타파…"구민 중심 행정"



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 김영춘 전 해양수산부 장관이 강희은 더불어민주당 부산 중구청장 후보의 후원회장을 맡으며 선거 지원에 나섰다.

강 후보 측은 25일 "김 전 장관이 후원회장을 맡았다"며 "중구청장 선거 승리를 위해 당내 역량을 결집하겠다"고 밝혔다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.04.25

열린우리당 창당 멤버인 김 전 장관은 노무현 전 대통령 서거 이후 지역주의 타파에 앞장서 온 인물로 평가된다. 정치권에서는 이번 영입을 계기로 보수세가 강한 중구에서 민주당의 지역 타파와 재탈환 전략이 본격화됐다는 분석이 나온다.

강 후보 측은 김 전 장관의 합류를 통해 중앙 정치권과의 연계를 강화하고 조직 결집과 지지층 확장에 속도를 낸다는 구상이다. 특히 중구는 지난 지방선거에서 국민의힘이 승리했지만, 과거 민주당이 한 차례 승리한 전례가 있어 교두보 확보 가능성도 거론된다.

지역 정치권에서는 추가 지원 가능성에도 주목한다. 동아대 동문인 김두관 전 행정안전부 장관 역시 강 후보에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 중앙당 차원의 지원이 본격화될 경우 선거 구도에 큰 변화가 예상된다.

재선 구의원 출신인 강 후보는 30대 여성 정치인으로 세대교체와 변화를 전면에 내세우고 있다. 지역 현안과 주민 민원을 꾸준히 챙겨온 경험을 바탕으로 행정 이해도와 현장 감각을 강조하며 표심 공략에 나서고 있다.

정치적 멘토로 꼽히는 김 전 장관의 후원회장 합류는 강 후보에게 정치적 무게감을 더하는 요소로 평가된다.

한편 강 후보 선거사무소 개소식은 5월 2일 열릴 예정이다.

news2349@newspim.com