진천군, 국가대표선수촌과 농축산물 공급 확대 논의

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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 국가대표선수촌과 손잡고 지역 농축산물 공급 확대에 나선다.

진천군은 지난 24일 진천 국가대표선수촌을 방문해 지역 농축산물의 안정적 공급체계 구축과 사용 확대를 위한 업무협의를 진행했다고 25일 밝혔다.

전도성(왼쪽) 진천군 부군수와 김택수 국가대표선수촌장이 지역농산물 공급확대 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=진천군] 2026.04.25 baek3413@newspim.com

이번 협의는 진천군 농산물유통지원센터의 납품 현황을 점검하고 선수촌 급식에 지역 농축산물 활용 비중을 높이기 위해 마련됐다. 이를 통해 지역 농가와의 상생 협력도 강화한다는 구상이다.

이날 면담에는 전도성 진천군 부군수와 김택수 국가대표선수촌장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다. 양 기관은 지역 농축산물 공급 현황을 공유하고 채소·과일 등 공급 품목 확대, 지역 농축산물 우선 구매 방안, 지역 농가 참여 확대 방안 등을 집중 논의했다.

국가대표선수촌 측은 지역 농축산물 사용 확대 필요성에 공감하며 이를 긍정적으로 검토하기로 했다. 양측은 또 지역 농축산물 활용 확대를 통해 지역 상권 활성화 등 상생 방안도 함께 모색해 나가기로 했다.

군 관계자는 "국가대표선수촌과의 협력을 통해 지역 농축산물의 안정적인 판로를 확보하고 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com