[프로농구] KB, 삼성생명 꺾고 챔프전 2연승… 통합 우승까지 '1승'

박지수 또 결장… 사카이 9점 10리바운드 4어시스트 공수 맹활약

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 청주 KB가 박지수 없이도 용인 삼성생명을 연파하며 세 번째 통합 우승까지 단 한 걸음만 남겼다.

정규리그 1위 KB는 24일 청주체육관에서 열린 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3선승제) 2차전에서 삼성생명을 59-51로 꺾었다. 1차전 69-56 승리에 이은 2연승으로, 역대 여자프로농구 챔피언결정전에서 1·2차전을 모두 이긴 팀이 우승을 놓친 적은 단 한 번도 없다(17회 중 17회). KB는 26일 용인 원정 3차전에서 '싹쓸이 우승'을 노린다. KB는 이미 두 차례(2018-2019, 2021-2022) 챔프전 우승을 통합 우승으로 장식한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB 허예은이 24일 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정 2차 삼성생명전에서 마크를 피해 드리블하고 있다. [사진=WKBL] 2026.04.24 psoq1337@newspim.com

박지수는 발목 부상으로 1·2차전 모두 결장했지만 KB는 가드진을 중심으로 공백을 완벽히 메웠다. 허예은이 3점슛 2개 포함 18점으로 공격을 이끌었고, 강이슬은 12점 10리바운드로 더블더블을 기록했다. 일본인 가드 사카이 사라는 9점 10리바운드 4어시스트 3스틸로 공수 전면에서 활약하며 승부처마다 활력을 불어넣었다.

출발부터 KB가 주도권을 완전히 잡았다. 1쿼터 초반 사카이의 3점슛으로 포문을 연 KB는 허예은과 이채은의 자유투 득점을 묶어 8-0으로 앞서나갔다. 이후에도 이채은의 3점슛과 자유투가 연달아 터지며 한때 15-4까지 달아났다.

2쿼터 중반까지도 KB의 흐름이 이어졌다. 허예은과 나윤정의 3점포, 강이슬의 자유투로 점수 차를 25-13까지 벌렸다. 그러나 외곽포가 식으면서 약 5분간 무득점에 빠졌고, 이 틈을 타 삼성생명이 배혜윤을 앞세워 추격에 나섰다. 쿼터 막판 김아름이 역전 3점슛을 꽂으며 전반 스코어는 삼성생명이 26-25로 리드하며 뒤집혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB 강이슬(가운데)이 24일 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정 2차 삼성생명전에서 공을 점유을 다투고 있다. [사진=WKBL] 2026.04.24 psoq1337@newspim.com

3쿼터는 시소게임이었다. 두 팀은 이 쿼터에서만 다섯 차례나 동점을 주고받았다. 41-41에서 균형이 깨졌다. KB가 허예은의 자유투 1개로 앞서나간 뒤, 쿼터 종료 직전 양지수가 3점포를 터뜨려 45-41로 달아났다. 이 한 방이 승부의 흐름을 KB 쪽으로 확실히 끌어왔다.

4쿼터 들어 KB는 강이슬과 허예은의 연속 득점으로 주도권을 놓치지 않았다. 종료 2분 42초 전 양지수가 스틸 이후 속공을 마무리하며 55-49를 만드는 득점에 성공해 사실상 승부에 쐐기를 박았다. 여기에 4분 26초를 남기고 삼성생명의 핵심인 이해란이 5반칙으로 퇴장당하면서 승부의 추가 완전히 KB 쪽으로 기울었다.

삼성생명은 배혜윤이 16점 7리바운드, 이해란과 강유림이 각각 14점 11리바운드, 12점 11리바운드로 더블더블을 기록하며 분전했다. 그러나 팀 전체 3점슛이 12개 시도 중 1개 성공에 그치는 외곽 난조를 극복하지 못했다.

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