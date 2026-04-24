고산 김정호 다섯 번째 개인전 '표정과 몸짓', 28일 백악미술관서 개막

AI 핵심 요약beta
- 고산 김정호 작가가 28일부터 6일까지 인사동 백악미술관에서 개인전 '표정과 몸짓'을 연다.
- 인간 감정과 생명 움직임을 시각화한 신작을 중심으로 전통 서화를 현대적으로 재해석했다.
- 원시 암각화와 무동 모티프를 바탕으로 꼴·짓·깔·태를 통합한 조형 언어를 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 고산 김정호 작가의 다섯 번째 개인전 '표정과 몸짓'이 오는 4월 28일부터 5월 6일까지 서울 종로구 인사동 백악미술관에서 열린다. 이번 전시는 인간의 감정과 생명의 움직임을 시각화한 신작들을 중심으로 구성됐으며, 전통 서화의 형식을 현대적으로 재해석한 작품들을 선보인다.
작가는 원시 암각화의 형상과 고대 무동(舞童)의 역동적인 움직임에서 모티프를 얻어 작업을 진행했다. 자연의 물상에 서체의 조형적 변주를 결합해 형상 이면에 담긴 기운과 정신을 시각적으로 구현하는 데 중점을 두었으며, 이를 통해 정지된 화면 속에서 움직이는 형상을 추출해 냈다. 전시의 핵심 개념은 형상을 뜻하는 '꼴', 움직임을 의미하는 '짓', 품격을 나타내는 '깔', 존재의 깊이를 담은 '태'로 요약되며, 작가는 이를 하나의 통합된 조형 언어로 구축했다.
전시가 열리는 백악미술관에서는 전통의 필법을 바탕으로 현대적 미학을 접목한 김정호 작가만의 조형 세계를 확인할 수 있다. 서예와 회화의 경계를 아우르는 이번 연작들은 존재의 본질을 탐구하는 작가의 시각을 반영하고 있다. 전시는 행사 기간 동안 백악미술관 전관에서 진행되며, 관련 정보는 미술관 홈페이지를 통해 안내받을 수 있다.
ohzin@newspim.com