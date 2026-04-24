손웅정, 손흥민 前 에이전트 '사기 혐의' 수사 요청

AI 핵심 요약beta
- 손웅정 손흥민 아버지가 24일 장씨에 대한 엄정 수사 진정서를 경찰에 제출했다.
- 손 감독은 손흥민 에이전트 권한이 가족 회사에만 있으며 장씨 계약서 서명 안 했다고 주장했다.
- 장씨는 위조 계약서로 회사 매각 사기 혐의로 피소돼 경찰이 조사 중이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 국가대표 손흥민의 아버지 손웅정 '손축구아카데미' 감독이 아들의 전(前) 에이전트 장모 씨에 대한 엄정 수사를 요구하는 진정서를 경찰에 제출했다.
24일 수사당국에 따르면 손 감독은 지난달 23일 서울경찰청 금융범죄수사대에 "더 이상의 피해자가 발생하지 않도록 장씨의 신병을 확보해 철저히 수사해달라"는 내용의 진정서를 냈다. 그는 "손흥민의 광고·초상권을 넘기는 어떠한 문서에도 서명한 적이 없다"며 2013년 이후 손흥민에 대한 전속·독점적 에이전트 권한은 가족이 운영하는 회사 '손앤풋볼리미티드'에만 있다고 못 박았다.
장씨는 10여 년간 손흥민의 국내 활동을 대리해온 인물이다. 2019년 자신이 대표로 있던 스포츠유나이티드(현 ICM 스텔라 코리아)를 매각하는 과정에서 손웅정·손흥민의 서명이 첨부된 독점 에이전트 계약서를 투자사 대표 A씨에게 제시했고 A씨는 이를 믿고 회사 지분 인수와 수십억 원대 대금 지급을 진행했다. 이후 손흥민 측이 "그런 계약서를 작성한 적이 없다"고 반박하면서 장씨는 특정범죄가중처벌법상 사기 혐의로 피소됐다.
사건을 넘겨받은 서울경찰청 금융범죄수사대는 최근 장씨를 불러 조사했고 문제의 계약서 위조 여부와 이를 이용한 고의 기망이 있었는지 여부를 들여다보고 있다.
psoq1337@newspim.com