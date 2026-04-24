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고령자 86% "요양원 대신 내 집 살고파"…공급만이 해법 아냐

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AI 핵심 요약

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  • 한국주거학회는 24일 초고령사회 통합 주거·돌봄 포럼을 열었다.
  • 윤영호 원장은 베이비부머 은퇴 대비 통합 플랫폼 구축을 강조했다.
  • 남원석 위원은 노인 주거 실태 지적과 정책 과제를 제안했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국주거학회, 초고령사회 대비 전문가 포럼
분절된 보건·복지·주거 정책 한계 극복 필요
지자체 중심 생활권 통합 모델 시급

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 초고령사회 진입을 목전에 둔 가운데, 증가하는 노인 가구의 주거 불안을 해소하기 위해 주택 공급을 넘어 의료와 돌봄이 결합된 통합 플랫폼 구축이 절실하다는 분석이 제기됐다. 기존의 공급자 중심 하드웨어 확충에서 벗어나, 고령자가 생활권 내에서 안전하게 존엄한 노후를 보낼 수 있는 공간복지 혁신이 강도 높게 요구되고 있다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 24일 열린 '초고령사회 통합 주거·돌봄 전문가 포럼'에서 윤영호 학회 주거연구원장이 기조연설을 하고 있다. 2026.04.24 chulsoofriend@newspim.com

◆ 베이비부머 은퇴 가시화…'살던 곳' 거주 희망 대다수

24일 한국주거학회가 주최한 '초고령사회 통합 주거·돌봄 전문가 포럼'에서 이 같은 논의가 진행됐다. 정부 부처별로 흩어진 돌봄과 주거 지원 제도의 명확한 한계를 짚기 위한 자리다.

윤영호 한국주거학회 주거연구원장은 기조강연을 통해 주택 산업이 주거 산업으로, 나아가 주거 서비스 생태계로 전환되는 중대한 변곡점에 있음을 강조했다. 윤 원장은 "베이비붐 세대(1955~1963년생)에 해당하는 1600만명이 은퇴 후 움직이면서 사회에 미치는 거대한 영향에 선제적으로 대비해야 한다"며 "통합 주거와 돌봄을 통한 삶의 질 개선은 단순한 프로그램이나 시스템의 나열이 아닌, 지역 자원과 연계할 수 있는 열린 플랫폼으로 접근해 풀어야 한다"고 설명했다.

이어 거주자의 독자적 삶을 지원하는 공간복지 인프라 조성을 위해 하드웨어 바탕에 소프트웨어와 휴먼 인자, 그리고 스마트홈과 인공지능(AI) 등 첨단기술이 유기적으로 결합해야 한다는 설명이 이어졌다.

노인 가구의 척박한 주거 실태와 세부적인 정책 과제도 도마 위에 올랐다. 남원석 서울연구원 선임연구위원은 향후 서울의 가구 증가는 노인 1~2인 가구가 전적으로 주도할 것으로 전망했다. 보건복지부 노인실태조사에 따르면 노인 가구의 86.1%가 현재 거주하는 집에서 계속 거주하기를 희망한다. 월소득 대비 임대료 비율이 30%를 초과하는 임차 노인 가구가 많아 현행 제도로는 이를 뒷받침하기 어려운 실정이다.

남 선임연구위원은 "현재 노인복지주택은 전국 43개소, 1900가구로 높은 주거비 탓에 주로 고소득층에 편중돼 있다"며 "주택연금 가입 역시 전국 14만4000가구에 그치고, 지자체의 희망의 집수리 사업 규모도 연간 1000가구~2000가구 수준에 머물러 수혜 대상이 극히 제한적"이라고 지적했다.

근본적 해법으로는 이주 의사와 주거 점유 형태(자가·임차)를 교차 분석해 주거 안정 지원책을 제안했다. ▲노후 주택의 개보수 및 주거급여 수선유지 사업의 체계화 ▲공공 지원을 바탕으로 20년 이상 장기 운영하는 민간 임대주택 공급 촉진 ▲민간 전월세 임차 노인 가구를 위한 주거복지센터 연계 서비스 확충 ▲세대구분형 주택 공급을 통한 주택 다운사이징 자산 유동화 지원 등이다.

남 선임연구위원은 "서울주택도시공사(SH)가 운영하는 장기 공공임대주택 입주자의 노인 가구 비중이 50%를 훌쩍 넘어서는 만큼, 위기 가구의 사회적 고립과 정신질환 문제 등에 신속히 대응할 별도의 밀착형 관리 체계가 시급하다"고 역설했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국주거학회는 24일 서울 서초구 한국부동산원 강남지사에서 '초고령사회 통합 주거·돌봄 전문가 포럼'을 개최했다. 2026.04.24 chulsoofriend@newspim.com

◆ 은퇴자마을 조성 계획에도 '심드렁'…"노인 '외딴섬' 전락 우려"

부처 간 칸막이를 허문 공간 중심의 통합 패러다임 전환이 절실하다는 주장도 제기됐다. 고영호 건축공간연구원 고령친화정책연구센터장은 올해가 국가 정책 이행의 중대한 원년이 될 것이라고 평가했다. 보건복지부 소관의 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합 지원에 관한 법률'과 국토교통부 소관의 '은퇴자마을 조성 특별법', 지자체가 의무적으로 고령친화도시 조성 계획을 수립해야 하는 개정 '노인복지법'이 일제히 본궤도에 오르기 때문이다.

고 센터장은 부처별 정책이 여전히 엇갈린 시선 속에서 평행선을 달리고 있다고 꼬집었다. 복지부 주도의 통합 돌봄 정책은 물리적 공간의 깊이가 결여된 방문형 보건 서비스에 머물러 있고, 국토부 주도의 정책은 지역사회와 분리된 채 고립된 하드웨어 공급에 치중해 돌봄 사각지대를 양산한다는 것이다.

그는 "수익성에 얽매인 대규모 하드웨어 중심의 은퇴자마을 조성 특별법은 자칫 단지 내 완결성이라는 폐쇄적 함정에 빠져, 기존 지역사회 복지망과 단절된 섬으로 전락할 우려가 상당하다"고 진단했다.

이를 극복하기 위한 대안으로 세계보건기구(WHO) 국제 표준을 반영한 고령친화도시(AFC) 실질적 이행 체계로의 전환을 강력히 촉구했다. 고 센터장은 "단순히 물리적 집을 바꾸는 것이 아니라, 어르신들의 삶의 궤적과 이웃과의 사회적 관계가 생생히 살아 숨 쉬는 장소를 지원해야 비로소 진정한 '에이징 인 플레이스'(AIP)가 완성된다"며 "어르신들의 실제 도보 생활권(반경 500m~1.2km) 내에서 주거, 의료, 여가 인프라가 유기적으로 맞물려 돌아가는 거점 통합 모델을 구축해야 한다"고 강조했다.

이를 위해 국가 차원의 실효성 있는 고령친화도시 지원 기구를 신설해 지자체 주택·복지 부서의 원팀 구성을 밀착 컨설팅하고, 우수 지자체에는 국고보조금 등 굵직한 재정 인센티브를 연계해 정책 실행력을 강제해야 한다고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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