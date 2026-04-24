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[핌in잠실] 두산 카메론 반등 조짐에도... "경기마다 기복 있어, 조금 더 지켜보겠다"

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  • 두산이 24일 잠실에서 LG와 라이벌전 치른다.
  • 카메론 중심 타선 재배치하며 최근 7경기 연속 안타 기록한다.
  • 김 감독 카메론 기복 지적하며 수비 노력 인정한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주자가 없는 상황 타율 0.366, 3홈런···득점권에서 20타수 무안타
"그래도 최근에 안타와 수비에서 좋은 모습 보여주고 있어"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 두산의 외국인 타자 다즈 카메론의 타격감이 서서히 살아나는 조짐을 보이고 있지만, 아직 완전히 신뢰하기에는 이르다는 평가가 나오고 있다.

두산은 24일 서울 잠실야구장에서 LG 트윈스와 2026 신한 SOL KBO리그 주말 3연전의 첫 경기를 치른다. 양 팀이 올 시즌 처음으로 맞붙는 '잠실 라이벌전'이라는 점에서 관심이 집중된다.

[서울=뉴스핌] 두산의 외국인 타자 카메론이 지난 23일 부산 롯데전에서 홈런을 기록했다. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.24 wcn05002@newspim.com

이날 두산은 박찬호(유격수), 손아섭(좌익수), 박준순(2루수), 양의지(지명타자), 카메론(우익수), 양석환(1루수), 이유찬(3루수), 김기연(포수), 정수빈(중견수)으로 선발 라인업을 구성했다. 특히 눈에 띄는 부분은 그동안 하위 타순에 머물렀던 카메론이 중심 타선으로 재배치됐다는 점이다.

카메론은 시즌 초반 극심한 부진에 시달렸다. 멀티히트 경기가 손에 꼽힐 정도로 타격감이 떨어졌고, 수비에서도 불안한 모습을 보이며 타순이 하위로 밀려났다. 더욱 뚜렷했던 문제는 득점권 상황이었다. 주자가 없는 상황에서는 타율 0.366(41타수 15안타) 3홈런으로 강한 모습을 보였지만, 득점권에서는 20타수 무안타로 단 하나의 안타도 생산하지 못하며 결정력 부족이 도드라졌다.

그럼에도 최근 흐름은 긍정적이다. 카메론은 7경기 연속 안타를 이어가고 있으며, 부산에서 열린 롯데와의 주중 3연전에서는 홈런을 포함해 4안타를 기록하는 등 반등의 신호를 보였다.

그러나 두산의 김원형 감독은 신중한 입장을 유지했다. 그는 "카메론은 경기마다 컨디션 기복이 있는 편이다. 일반적으로 타자들은 한 번 좋은 타격을 보이면 며칠간 흐름이 이어지는데, 카메론은 조금 다른 유형"이라며 "조금 더 지켜볼 필요가 있다"고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 두산의 외국인 타자 카메론이 지난 23일 부산 롯데전에서 홈런을 기록했다. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.24 wcn05002@newspim.com

수비에서도 변화의 조짐이 감지된다. 김 감독은 앞서 카메론의 수비 위치 습관을 지적한 바 있다. 외야 수비 코치가 위치를 잡아주면 앞으로 몇 걸음 이동하는 버릇이 있었고, 이는 스프링캠프 때부터 개선이 요구된 부분이었다. 카메론 역시 이를 인지하고 고치겠다는 의지를 밝힌 바 있다.

이후 김 감독은 "이야기한 이후로는 계속 의식하고 지키려는 노력이 보인다"라며 긍정적인 변화를 인정했다. 최근 경기에서도 수비 집중력이 돋보였다. 전날(23일) 경기에서는 정수빈이 놓친 타구를 끝까지 따라가 처리하는 장면으로 팀에 도움을 줬다.

김 감독은 "최근에는 안타도 꾸준히 나오고 있고, 수비에서도 좋은 장면이 나오고 있다"며 "우리가 처음 카메론을 영입할 때 기대했던 모습이 바로 이런 부분이다. 빠른 발과 수비, 장타력을 모두 갖춘 선수"라고 설명했다.

한편 이날 경기에서는 포수진에도 변화가 있다. 지난 16일 1군에 복귀한 김기연이 시즌 처음으로 선발 포수 마스크를 쓴다. 이유찬 역시 오랜만에 선발 라인업에 포함됐다.

[서울=뉴스핌] 두산 다즈 카메론. [사진=두산 베어스] 2026.04.15 willowdy@newspim.com

김 감독은 포수 운영에 대해 "양의지가 팀의 중심 역할을 하고 있지만, 체력 관리 차원에서 3명의 포수를 함께 활용하고 있다"라고 설명했다. 이유찬의 선발 출전에 대해서는 "수비와 타격에서 좋은 모습을 기대한다. 꾸준히 경기에 나서야 경기력이 유지되는 선수"라며 기대감을 드러냈다. 특히 이유찬은 지난해 LG 선발 임찬규를 상대로 좋은 타격감을 보인 바 있어 이날 기용 배경이 됐다.

두산 지휘봉을 잡은 이후 처음으로 맞이하는 '잠실 라이벌전'에 대해서는 "정규시즌의 한 경기로 생각하고 있다"라며 평정심을 강조했다. 다만 "경기가 시작되면 쉽지 않을 것"이라며 긴장감 속에서도 냉정함을 유지하겠다는 의지를 내비쳤다.

wcn05002@newspim.com

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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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