삼성전자 노조 결의대회에 파운드리 생산 58% 급감

야간 교대근무 시간 가동률 하락 지표 공개

인력 의존도 높은 기흥 S1 라인 74% 감소

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노동조합이 강행한 총결의대회 여파로 반도체 생산 실적이 하루 만에 최대 58% 급감하며 생산 차질이 현실화됐다. 노조는 성과급 지급 체계 개선 등 요구안이 수용되지 않을 경우 다음 달 18일간의 총파업을 통해 생산 공정에 타격을 주겠다고 사측을 압박하고 있다.

삼성전자 노조는 전날 조합원 약 4만 명이 참석한 총결의대회로 인해 야간 교대 근무 시간(22시~06시) 기준 반도체 생산 실적이 하락했다고 24일 밝혔다. 메모리 사업장의 생산 실적은 18.4% 감소했으며, 상대적으로 인력 의존도가 높은 파운드리(반도체 위탁생산) 사업장은 58.1%의 급격한 실적 하락을 기록했다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난 23일 오후 경기 평택 캠퍼스에서 열린 투쟁 결의대회에서 구호를 외치고 있다. 이 날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진 = 뉴스핌DB]

세부적으로 살펴보면 파운드리 라인의 경우 기흥 S1 라인이 74.3% 줄어 가장 큰 감소 폭을 보였고 화성 S3(67.8% 감소), 평택 S5(42.7% 감소) 순으로 집계됐다. 메모리 라인 역시 화성 15라인이 33.1% 감소한 것을 비롯해 평택 P2D(24.6% 감소), P1D(23.1% 감소) 등 전반적인 가동률 저하가 나타났다. 이는 자동화 시스템이 미비한 라인을 중심으로 인력 공백이 생산 실적에 즉각 반영된 결과로 풀이된다.

노조는 이번 결의대회에 따른 가동률 하락 수치를 근거로 사측을 향한 압박 수위를 높이고 있다. 노조의 핵심 요구안은 영업이익의 15% 성과급 지급과 성과급 상한선 폐지다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치가 약 300조 원인 점을 고려하면 노조 요구안 수용 시 성과급 지급 규모는 약 45조 원에 달할 것으로 관측된다.

노조 측은 사측이 요구안을 수용하지 않을 경우 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입한다는 방침이다. 특히 화학물질 누출 등을 방지하는 '안전 보호 시설' 운영 인력까지 파업에 동원하는 방식으로 생산 차질 규모를 극대화하겠다는 입장이다. 노조는 총파업 시 발생할 생산 손실 규모가 30조 원을 상회할 수 있다고 경고했다. 아울러 노조는 총파업 시작일인 다음 달 21일 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 집회를 열기로 하고 관련 신고를 마치는 등 투쟁 강도를 높이고 있다.

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