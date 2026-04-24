부산시, 해양·도시 데이터와 다국어 데이터 융합…지역 인재 역량 강화

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부산외대 다국어 데이터 공유 MOU 체결

산업 데이터 연계한 공동 프로젝트 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해양·도시 데이터에 다국어·산업 데이터를 결합해 데이터 기반 협력체계 구축에 나선다.

시는 24일 오후 2시 시청 국제의전실에서 부산외국어대학교, 부산테크노파크와 '언어데이터 연구센터 조성 및 다국어 언어 데이터 공유·활용을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 협약식에는 박형준 시장과 장순흥 부산외대 총장, 김형균 부산테크노파크 원장이 참석해 서명했다.

박형준 부산시장(가운데)이 24일 오후 2시 시청 국제의전실에서 장순흥 부산외국어대학교 총장, 김형균 부산테크노파크 원장과 체결한 언어데이터 연구센터 조성 및 다국어 언어 데이터 공유·활용을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.04.24

이번 협약은 시 보유 해양·도시 데이터에 부산외대의 다국어 언어 데이터, 부산테크노파크의 산업 데이터를 연계해 데이터 융합 기반을 마련하고, 지역 인재의 실무 역량을 높이기 위해 추진됐다.

세 기관은 협약에 따라 다국어 언어 데이터 공유, 빅데이터 혁신센터 기반 공동 프로젝트, 지·산·학·연 협력 거버넌스 구축, 지역 특화 신규사업 공동 기획 등을 추진한다.

시는 데이터 통합플랫폼을 통해 대학의 특화 데이터를 외부에 개방하고, 글로벌 데이터 비즈니스 거점으로의 도약을 추진한다. 부산외대는 다국어 데이터를 기업에 개방해 데이터 활용과 언어 학습을 지원하고, 시의 '데이터 챌린지 사업'에 참여해 다국어 기반 과제를 제시할 계획이다.

또한 세 기관은 기업문제해결(PBL) 교과과정을 공동 운영해 이론과 실무를 연계한 교육을 강화하고, 지역 산업 수요에 맞는 신규 사업 발굴에도 협력한다.

시는 이번 협약으로 기관 간 데이터 융합과 협력 기반을 확대하고, 기업의 데이터 활용도를 높이는 동시에 현장 수요형 전문인력 양성을 통해 데이터 산업 생태계 활성화를 기대하고 있다.

박형준 시장은 "부산의 해양·도시 데이터와 부산외대의 다국어 데이터, 부산테크노파크의 산업 데이터 결합은 새로운 비즈니스 창출의 기반이 될 것"이라며 "글로벌 디지털 경제도시로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com