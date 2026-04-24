'무안군수 후보 경선 패배' 예비후보들, 김산 사퇴 공세…정치권 "군민 피로감"

나광국, 결선 득표율 공개하며 '관권선거 패배' 주장

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 무안군수 후보 경선에서 패한 예비후보들이 승리한 김 산 후보의 사퇴를 공개적으로 요구하면서 지역 정치권에서는 "민주당 스스로 신뢰를 허무는 모습"이라는 비판이 나오고 있다.



민주당 무안군수 후보 경선에서 패한 나광국·류춘오·최옥수 예비후보는 24일 전남도의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받는 김산 후보에 대해 "군민 앞에 책임지고 즉시 사퇴해야 한다"며 자진 사퇴를 촉구했다.

경선 과정에서 '반 김산 연대'를 구축해 온 이들은 지난달 31일 군청 출마 기자회견 논란과 경찰의 군청 압수수색을 잇따라 문제 삼으며 관권선거 의혹을 제기하고 경선 결과와 후보 자격을 흔들며 사실상 '후보 교체'를 요구했다.

(왼쪽)민주당 무안군수 후보 경선에서 탈락한 나광국·류춘오·최옥수 예비후보와 (오른쪽)김산 민주당 무안군수 후보. [사진=나광국 예비후보 선거사무소조은정 기자]2026.04.24 ej7648@newspim.com

김산 후보 측은 "수사가 진행 중인 상황에서 패배한 예비후보들이 일방적 의혹을 부풀려 사퇴를 압박하는 것은 이미 끝난 경선 결과와 군민의 선택을 사실상 부정하는 것"이라며 깊은 유감을 표했다.

이어 "군청 압수수색은 선관위 이첩에 따른 통상적 사실 확인 절차일 뿐, 곧바로 위법 확정이나 후보 자격 상실을 의미하지 않는다"며 "이를 '사퇴 명분'으로 삼는 것은 과도한 정치적 해석"이라고 강조했다.

그러면서 "선거관리위원회의 단순 행정 절차를 '중대 범죄'인 것처럼 부풀려 왜곡 보도를 이어가는 일부 언론에 대해서도 관용 없이 강력한 법적 대응에 나설 방침"이라고 밝혔다.

나광국 예비후보는 이날 보도자료를 통해 '관권선거로 인한 패배'를 주장하며 자신의 권리당원 득표율과 일반 군민 득표율, 합산 득표율을 자세히 공개했다.

이와 관련해 민주당 전남도당 관계자는 "김 후보에 대한 경찰 수사 상황을 중앙당에 보고했으며 수사가 진행 중인 만큼 결과를 지켜보고 있다"며 "나 예비후보의 득표율 공개 건도 도당 선관위에 보고돼 규정 위반 여부와 필요한 조치를 논의하고 있다"고 말했다.

지역 정치권 일각에서는 "경선에서 패한 후보가 결과를 존중하기보다 수사를 내세워 상대 후보 사퇴를 요구하는 방식은 민주당 공정성 논란만 키우고 군민 피로감을 높인다"며 "경선 이후에도 사퇴를 전제로 한 압박성 기자회견을 반복하는 모습은 당에 대한 신뢰를 되레 잃게 만드는 행태"라고 지적했다.

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