강원지방우정청, '블랙이글스 우표' 예약판매...우표전지 3종·우표첩

AI 핵심 요약beta
- 강원지방우정청이 24일 공군 블랙이글스 기념우표전지 3종과 우표첩을 27일부터 다음 달 15일까지 예약판매한다고 밝혔다.
- 우표전지는 블랙이글스의 역사와 공중 기동 장면, 에어쇼 순간을 담은 영원우표로 구성됐다.
- 예약은 강원도 내 총괄우체국 방문·전화 또는 춘천·원주·강릉우체국 홈페이지와 QR코드를 통해 신청 가능하다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 과학기술정보통신부 우정사업본부 강원지방우정청은 대한민국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 활약상을 담은 '우표전지 3종 및 우표첩'을 오는 27일부터 다음 달 15일까지 19일간 예약판매한다고 24일 밝혔다.
이번 우표전지 3종은 블랙이글스의 역사와 공중 기동 장면, 주요 에어쇼 순간을 담은 영원우표로 구성됐다. 4면으로 제작된 우표첩에는 상징적인 비행 장면과 비행기종 T-50B가 대형 이미지로 수록돼 우표 수집가와 항공 팬들의 관심을 끌 것으로 기대된다.
우표 예약은 강원특별자치도 내 총괄우체국 방문 또는 전화로 가능하며, 온라인 신청은 춘천·원주·강릉우체국 홈페이지 접속이나 QR코드 스캔을 통해 신청서를 작성하면 된다.
정재훈 강원지방우정청장은 "이번 우표 발행을 통해 대한민국 공군의 우수성과 국방력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 의미와 가치를 담은 우표 발행으로 국민이 기억하고 기념할 수 있는 문화로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com