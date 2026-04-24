[프로야구] KT 위즈, 중부지방국세청과 업무 협약 체결...관람객 할인 혜택 포함

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈가 23일 중부지방국세청과 업무협약을 체결했다.
- 성실납세 문화 확산과 스포츠 진흥을 위해 협력한다.
- 세금포인트로 홈경기 티켓 2000원 할인 혜택을 준다.
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[서울=뉴스핌] 프로야구 KT 위즈가 중부지방국세청과 업무 협약을 체결했다.
KT는 지난 23일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOK KBO리그 정규시즌 KIA 타이거즈와의 홈경기에 앞서 중부지방국세청과 협약식을 가졌다. 이번 협약을 통해 KT는 성실 납세 문화 확산과 스포츠 산업 진흥에 앞장설 예정이다.
업무 협약으로 야구 관람 할인 혜택도 제공한다. 국세청이 납세 이행 실적에 따라 부여하는 '세금포인트'를 활용해 KT 위즈 홈 경기 티켓 예매 시, 2000원을 할인해준다.
경기 전 중부지방 국세청 브랜드 데이를 맞아 시구, 시타 행사도 진행했다. 올해 3월 모범 납세자로 선정되어 대통령 표창을 받은 ㈜ PIE의 최정일 대표가 시구를, 중부지방국세청 이승수 청장이 시타를 맡았다.
football1229@newspim.com