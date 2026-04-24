李在明27日会见谷歌DeepMind掌门人 聚焦AI领域合作

纽斯频通讯社首尔4月24日电 韩国总统府青瓦台24日表示，总统李在明将于27日在首尔会见谷歌旗下人工智能（AI）研究机构DeepMind联合创始人兼首席执行官德米斯·哈萨比斯，双方将就AI技术发展及国际合作等议题交换意见。

资料图：韩国总统李在明。【图片=青瓦台提供】

青瓦台介绍，李在明将在结束对印度和越南的国事访问返国后，于27日下午在总统府办公室与哈萨比斯举行会谈。双方计划围绕AI推动科技创新、负责任使用AI以及相关国际合作方向进行讨论。

哈萨比斯是全球AI领域知名学者和企业家，曾主导开发围棋AI程序AlphaGo，并因在蛋白质结构预测模型AlphaFold方面的贡献获得广泛关注。

韩国政府近年来持续推进AI产业发展，并积极拓展国际合作。青瓦台表示，李在明此前已与多家全球科技企业就AI合作保持沟通，其中包括OpenAI、英伟达和软银等企业。

韩国还积极推动在国际多边框架下加强人工智能治理合作。韩方称，去年11月在韩国举行的亚太经合组织（APEC）会议期间，各成员一致通过有关人工智能合作倡议。近期，韩国正与世界卫生组织、联合国开发计划署、国际电信联盟等机构探讨在韩设立全球人工智能枢纽的方案。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社