TWICE北美巡演吸引55万人次 创韩国女团新纪录

纽斯频通讯社首尔4月24日电 韩国JYP娱乐公司旗下女团TWICE近日结束北美巡演。主办方24日公布数据显示，此次北美巡演共吸引约55万名观众，创韩国女团在北美市场新的演出纪录。

【图片=JYP娱乐提供】

据介绍，TWICE世界巡演"THIS IS FOR"自韩国仁川启程，随后前往亚洲、澳大利亚等地，并于今年1月启动北美巡演。北美阶段历时数月，于4月18日在美国奥斯汀收官，共覆盖20座城市，举行35场演出，为组合迄今规模最大的北美巡演。

主办方表示，原定北美巡演计划为20座城市22场演出，但由于门票销售火爆，随后追加多场演出。其中，温哥华、西雅图、达拉斯、波士顿、芝加哥等城市均增设场次，洛杉矶则增至4场。

此次巡演采用360度开放式舞台设计，提升观众沉浸式体验，受到歌迷欢迎。奥斯汀最终场演出结束前，当地粉丝还特别制作视频表达支持，引发现场感动气氛。

近年来，TWICE持续拓展海外市场，在北美、日本等地保持较高人气。业内人士认为，此次北美巡演成绩显示韩国女团在国际流行音乐市场的影响力进一步扩大。

结束北美巡演后，TWICE将于本月25日、26日及28日在日本东京国立竞技场举行3场单独演唱会，成为首个在该场馆举办专场演出的海外艺人。东京国立竞技场是日本代表性大型演出场馆，单场最大容量约8万人。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社