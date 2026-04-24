이프아이, '헤이지(데이지)' MV 7일 만에 1000만뷰 돌파

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이(ifeye)가 뮤직비디오 1000만뷰를 돌파하며 또 하나의 의미 있는 기록을 추가, 상승세를 이어가고 있다.

이프아이의 세 번째 EP '애즈 이프(As if)' 타이틀곡 '헤이지(데이지)(Hazy(Daisy))' 뮤직비디오는 22일 기준 유튜브 조회수 1000만뷰를 돌파했다. 컴백과 동시에 단 7일 만에 1000만뷰를 돌파하며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이. [사진=하이헷엔터테인먼트] moonddo00@newspim.com

이로써 이프아이는 데뷔곡 '널디(NERDY)'를 시작으로 미니 2집 타이틀곡 '알 유 오케이?(r u ok?)' 그리고 이번 '헤이지 (데이지)'까지 3연속 뮤직비디오 1000만뷰를 달성하는 성과를 거두며 꾸준한 성장세를 이어가게 됐다.

특히 '헤이지 (데이지)' 뮤직비디오는 몽환적이면서도 부드러운 사운드를 바탕으로, 감각적인 영상미와 멤버들의 한층 성숙해진 비주얼이 어우러지며 높은 몰입도를 자랑한다. 이러한 완성도가 입소문을 타며 조회수 상승을 견인한 것으로 보인다. 팬들은 "노래도 좋고 뮤직비디오가 너무 예쁘다", "음악이 중독성이 있고 뮤직비디오 완성도가 높다", "노래에서 꽃향기가 나니 순식간에 핑크빛 미소녀가 된 기분이 든다" 등 뜨거운 반응을 보냈다.

약 8개월 만에 컴백해 공백기가 무색한 활약을 이어가고 있는 이프아이는 "많은 팬들의 뜨거운 관심 속에 '헤이지 (데이지)' 뮤직비디오가 1000만뷰를 돌파하게 됐다. 눈과 귀를 모두 만족시키는 무대를 보여드리고자 노력했는데, 그 마음을 알아봐 주신 것 같아 감사하다"며 "앞으로 이어질 활동에서도 더 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

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