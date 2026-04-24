덕성여대, 한국MS와 '커리어 멘토링 데이'…IT 진로 설계 지원

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4개 여대 공동 프로그램…테크 직무 이해도 높여

현직자 멘토링으로 직무 역량·커리어 로드맵

AI·디지털 전환 시대 여성 IT 인재 양성 박차

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 덕성여자대학교는 대학일자리본부가 지난 13일 서울 종로구 한국마이크로소프트 본사에서 '커리어 멘토링 데이'를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 디지털 전환 시대에 필요한 진로 설계를 지원하고 테크 산업 진출을 희망하는 여대생들에게 실질적인 취업 정보와 직무 이해 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

덕성여대 커리어 멘토링 데이-단체사진. [사진=덕성여자대학교]

덕성여대를 비롯해 성신여대, 숙명여대, 서울여대 등 서울 지역 4개 여자대학이 공동 참여했다.

프로그램은 ▲패널 토크 ▲직무 소개 세션 ▲오피스 투어 ▲그룹 멘토링 등으로 구성됐다.

한국마이크로소프트 현직자들이 멘토로 참여해 IT 솔루션 제안, 마케팅·홍보, 영업 전략, IT 설계 및 컨설팅, 인사·경영지원 등 다양한 직무 경험과 정보를 공유했다.

특히 그룹 멘토링에서는 직무별 요구 역량과 커리어 로드맵에 대한 구체적인 조언이 제공돼 학생들의 진로 설계에 실질적인 도움이 됐다는 평가다.

참가 학생들은 글로벌 IT 기업의 업무 환경을 직접 체험하고 취업 준비 과정과 산업 동향에 대한 생생한 이야기를 접했다.

한 참가 학생은 "직무에 대한 고민을 해결하고 취업 준비 방향을 설정하는 데 큰 도움이 됐다"고 소감을 밝혔다.

최미선 덕성여대 대학일자리센터장은 "이번 프로그램이 AI 시대를 준비하는 학생들에게 실질적인 진로 설계의 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 여성 IT 인재 양성을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.

한편 이번 행사는 고용노동부와 협력해 운영되는 대학일자리플러스센터 사업의 일환으로 추진됐다. 덕성여대는 향후에도 산학협력과 진로 지원을 확대해 AI 및 디지털 전환 시대에 대응하는 여성 인재 양성에 힘쓸 계획이다.

hyeng0@newspim.com