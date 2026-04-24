함평나비대축제 개막…내달 5일까지 12일간 대장정 돌입

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 24일 제28회 함평나비대축제를 개막했다.
- 엑스포공원에서 12일간 나비 날리기와 공연으로 시작했다.
- 나빛파크 체험과 생태 프로그램으로 관광객 추억 제공한다.
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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 24일 '꿈꾸는 나비, 시작되는 여정'을 주제로 제28회 함평나비대축제를 개막하고 내달 5일까지 12일간 일정에 들어갔다.
함평군에 따르면 이번 축제는 함평엑스포공원 일원에서 열리며 개장식은 식전 공연을 시작으로 기념사와 인사말, 어린이집 율동 공연, 주요 인사 소개 순으로 진행됐다. 이어진 나비 날리기 행사에서는 형형색색 나비가 일제히 날아오르며 축제의 시작을 알렸다.
개장식에는 관광객과 어린이, 지역 주민 등이 대거 참석해 개막 순간을 함께했으며, 현장은 봄 축제를 즐기려는 방문객들로 활기를 띠었다.
행사 후 참석자들은 새롭게 조성된 '나빛파크'로 이동해 개장 행사를 갖고 주요 시설을 둘러봤다.
이번 축제는 나비와 봄꽃을 활용한 생태 체험을 중심으로 문화공연, 전시, 가족 참여형 프로그램 등 다양한 콘텐츠로 구성됐다. 자연과 사람, 지역이 어우러지는 체험형 축제를 통해 방문객들에게 색다른 즐길거리와 추억을 제공할 것으로 기대된다.
이상익 함평군수는 "함평나비대축제는 생명의 소중함과 봄의 정취를 함께 느낄 수 있는 대표 축제"라며 "많은 관광객이 방문해 의미 있는 시간을 보내길 바란다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com