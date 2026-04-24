부산교육청 '프롬프트로 깨우는 교실 혁명' 워크숍…사례 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 24일 27일 워크숍 개최를 밝혔다.
- 유초중고특수 교원 300여 명 대상으로 프롬프트 활용 교육을 진행한다.
- 전문가 특강과 교사 사례 공유로 교실 혁명을 도모한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 27일 오후 부산진구 교육연구정보원 대강당에서 유·초·중·고·특수 교원 및 전문직 300여 명을 대상으로 '프롬프트로 깨우는 교실혁명 워크숍'을 개최한다고 24일 밝혔다.
이번 워크숍은 AI에게 질문하거나 지시를 내리는 명령어인 '프롬프트'를 교수학습 목표 달성을 돕는 디딤돌(스캐폴딩, Scaffolding) 도구로 활용해 학생들이 능동적인 인재로 자라날 수 있도록 교육 현장을 변화시키고자 마련됐다.
전문가 특강과 현장 교사들의 생생한 사례 발표로 진행하며, 김종범 한국과학창의재단 선임연구원이 강연자로 나서, 단순한 질의응답을 넘어 스스로 목표를 세우고 과업을 수행하는 자율형 인공지능인 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 시대의 교육 방향을 짚어준다.
이어 초·중·고를 대표하는 수석교사와 교사들이 실제 수업에서 프롬프트를 어떻게 설계하고 적용했는지 구체적인 사례를 공유한다.
교사들은 단순히 생성형 AI를 사용하는 '소비자'를 넘어, 학생들의 사고력을 넓혀주는 주도적인 수업 '설계자'로 거듭날 전망이다.
시교육청은 지난달 학교 현장의 배움을 확장하기 위해 총 5권으로 구성된 맞춤형 교과 안내서를 선제적으로 보급했다.
안내서에는 ▲초등 미술 교과의 AI 도슨트 활용법 ▲중등 국어의 문해력 프롬프트 엔지니어링 ▲고등 수학의 재귀적 문답 학습 모델 등 각 급 학교에 맞는 다채로운 교과별 AI 활용법이 담겨 있다.
ndh4000@newspim.com