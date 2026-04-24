시흥시 '광역 긴급차량 우선신호시스템' 도입

"응급 발생 시 신호 제약 없는 신속한 이동으로 골든타임 확보"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 화재·구급·재난 등 긴급상황 발생 시 소방차나 구급차 등 긴급차량이 정지 없이 교차로를 지날 수 있도록 돕는 '광역 긴급차량 우선신호시스템'을 도입한다고 24일 밝혔다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시에 따르면 이 시스템은 긴급차량이 교차로에 접근하면 차량 위치정보를 기반으로 교통신호를 자동으로 제어해, 신속한 통과를 지원하는 스마트 교통 기술로, 긴급차량의 이동을 최우선으로 확보하는 것이 핵심이다.

긴급상황 발생 시 신고를 접수한 소방본부와 경기도교통정보센터가 교통신호 정보와 긴급차량의 위치정보를 실시간으로 분석하고 이를 각 시군 관계기관에 공유한다. 시는 이 정보를 받아 우선신호 정보를 제공하고 최적 이동 경로를 산출해 최종 목적지까지 안내한다.

시는 이번 시스템 도입으로 긴급차량의 평균 출동 시간이 기존보다 50% 이상 단축돼 화재 및 응급환자 발생 시 '골든타임' 확보에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있다. 또한, 교통 혼잡으로 인한 2차 사고 위험 감소와 시민 안전 강화 효과도 예상된다.

특히 인접 지방자치단체 간 연계가 가능한 광역 단위로 운영돼, 장거리 긴급 출동 시에도 신호 단절 없이 연속적인 이동이 가능하다. 이는 기존 관내 중심의 신호 제어 방식에서 벗어나, 시군 경계 통과 시 발생하던 신호 단절 문제를 해소함으로써 보다 효율적인 긴급 대응체계 구축에 이바지할 것으로 전망된다.

사업은 4월부터 8월까지 추진되며, 시는 현재 서비스 제공을 위한 필요 행정절차를 이행 중이다. 서비스는 오는 9월부터 개시 예정이며, 시는 주요 출동 경로 및 교통량이 많은 400개 교차로에 우선 구축해, 단계적으로 시스템을 확대 적용할 계획이다. 아울러 경찰ㆍ소방 등 관계기관과의 협력을 통해 안정적인 운영체계를 구축할 방침이다.

박영덕 안전교통국장은 "광역 긴급차량 우선 시스템 구축으로 대형 화재 등 응급 발생 시 신호 제약 없는 신속한 이동으로 골든타임을 확보할 수 있을 것"이라며 "광역 긴급차량 우선신호시스템 구축을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.

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