국가인재원·헌재연구원, 공직자 헌법교육 강화 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 국가공무원인재개발원과 헌법재판연구원이 24일 업무협약을 체결했다.
- 교육 프로그램 교류와 공동 개발, 강사 지원 등을 추진한다.
- 공직자 헌법 이해도 높이고 책임 행정 기반을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공직자의 헌법 가치 이해와 실천 역량 강화를 위한 기관 간 협력 체계가 마련됐다.
국가공무원인재개발원과 헌법재판연구원은 24일 서울 강남구 헌법재판연구원에서 공직자 헌법교육 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 ▲교육 프로그램 교류 및 공동 개발·활용 ▲교육강사 및 현장체험학습 프로그램 지원 ▲교육 업무 전반에 대한 상호 교류·협력 등을 추진할 계획이다.
양 기관은 그동안 축적해 온 교육 콘텐츠와 연구개발 역량, 전문 인력을 공유함으로써 공직자의 헌법 이해도를 높이고 책임 있는 행정 수행 기반을 강화한다는 방침이다.
특히 국가인재원은 이번 협력을 통해 교육생들에게 보다 전문적인 헌법교육을 제공하고, 공직사회 전반의 책임의식과 신뢰도 제고에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
임채원 국가인재원장은 "이번 협약은 국민주권시대를 맞이하여 공직자 헌법교육의 중요성을 다시 한번 확인하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 분야별 전문기관과의 상호 협력을 통해 우수 공직자 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com