괴산 송면지구, 논 범용화 용수공급 신규지구 선정…135억 투입

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 24일 송면지구를 논 범용화 용수공급체계 구축사업 신규지구로 선정됐다.
- 청천면 삼송리 120ha에 135억원을 투입해 양수장과 송수관로를 조성한다.
- 고소득 작물 이모작 기반을 마련해 농가 소득과 지역 농업 경쟁력을 강화한다.
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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군 송면지구가 농림축산식품부의 '논 범용화 용수공급체계 구축사업' 신규지구로 최종 선정됐다.
군은 24일 청천면 삼송리 일원 120ha 규모의 용수 공급 체계를 구축하기 위해 총 135억원을 투입한다고 밝혔다.
이 사업은 벼 중심 단작 재배에서 벗어나 시설원예작물 등 다양한 작물 재배를 가능케 하는 용수 기반을 마련, 농업 생산성과 농가 소득을 높이는 데 초점을 맞췄다.
주요 시설로는 양수장·가압장 신설, 정수처리시설·저수조 설치, 송수관로및 용수로 조성이 포함된다.
이를 통해 수박·오이 등 고소득 작물의 이모작이 가능한 안정적 생산 기반을 확충할 전망이다.
군 관계자는 "기후변화와 가뭄 등 농업 환경 변화에 대응할 안정적 용수 공급 기반이 마련될 것"이라며 "시설재배 중심 영농체계 전환으로 농가 소득 향상과 지역 농업 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.
baek3413@newspim.com