부산시, '고유가 피해지원금' 동백전 신청자 대상 경품 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 24일 고유가 피해지원금을 지역화폐 동백전으로 신청한 시민을 대상으로 경품 추첨 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 27일부터 7월 31일까지 동백전으로 고유가 피해지원금 합산 15만 원 이상을 결제하면 자동 응모되며 총 1만110명에게 최대 5만 원 상당의 정책지원금을 지급한다.
- 온라인은 부산이즈굿 동백전 앱에서, 오프라인은 부산은행 영업점에서 신청 가능하며 당첨 결과는 8월 중 확인할 수 있다.
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당첨자 1만110명, 최대 5만 원 지급
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 고유가 피해지원금을 지역화폐 동백전으로 신청·사용한 시민을 대상으로 경품 추첨 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.
이번 이벤트는 고유가 피해지원금을 동백전으로 받아 결제한 이용자를 자동 응모 대상으로 하며, 총 1만110명에게 최대 5만 원 상당의 동백전 정책지원금을 지급한다. 정책지원금 규모는 총 1억 원 안팎이다.
동백전으로 고유가 피해지원금을 신청하면 오는 27일부터 7월 31일까지 진행되는 이벤트에 참여할 수 있다. 기간 내 동백전으로 고유가 피해지원금 합산 15만 원 이상을 결제하면 자동 응모되며, 당첨자는 1등 5만 원 10명, 2등 3만 원 100명, 3등 1만 원 1만 명이다.
고유가 피해지원금의 동백전 신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 부산이즈굿 동백전 앱에서, 오프라인은 부산은행 영업점에서 신청할 수 있다.
이번 정책지원금은 동백전 발급 카드사인 부산은행, 코나아이, 하나카드, 농협의 후원으로 마련된다. 당첨 결과는 8월 중 부산이즈굿 동백전 앱과 누리집에서 확인할 수 있다.
시는 동백전으로 고유가 피해지원금을 신청하면 경품 이벤트 외에도 전통시장 할인과 공공배달앱 이용 편의 등 다양한 혜택을 받을 수 있다고 설명했다.
시는 올해 동백전 캐시백 요율을 월 50만 원 한도 내 최대 10%로 운영하며 지역 소비 확대와 소상공인 매출 증대를 유도하고 있다.
김봉철 디지털경제실장은 "고유가 피해지원금이 시민 생활 안정에 도움이 되고, 동백전 사용이 지역 소비를 촉진해 골목상권과 소상공인에 보탬이 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com