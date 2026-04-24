이수그룹, 삼성 라이온즈와 2년 연속 스폰서십…출범 30주년 홍보

AI 핵심 요약beta
- 이수그룹이 24일 삼성 라이온즈와 2년 연속 스폰서십 계약을 체결했다.
- 대구 삼성 라이온즈 파크 내 테이블석 랩핑과 LED 광고로 30주년 브랜드를 홍보한다.
- 스포츠 마케팅 강화로 대중 소통을 확대하고 야구팬 사랑을 기대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이수그룹이 삼성 라이온즈와 2년 연속 스폰서십 계약을 체결하고 그룹 출범 30주년 브랜드 홍보에 나선다.
24일 이수그룹은 지난 22일 삼성 라이온즈와 업무 협약식을 진행하고 공식 스폰서십 계약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 이수그룹 관계자와 삼성 라이온즈 최형우·배찬승 선수가 참석했다.
이수그룹은 이번 후원을 통해 대구 삼성 라이온즈 파크 내 ▲1·3루 테이블석 랩핑 광고 ▲본부석 LED 광고 ▲스윗박스 25인실(스카이박스) 등에 브랜드를 홍보할 계획이다. 1·3루 테이블석(총 1386석)에는 이수그룹 출범 30주년 기념 엠블럼이 랩핑된다.
이수그룹은 스포츠 마케팅을 통한 대중 소통을 위해 2022년부터 매년 프로야구단과 스폰서십을 체결해 왔다. 2022·2023시즌 SSG랜더스, 2024시즌 키움 히어로즈와 계약을 체결한 데 이어 지난해부터 삼성 라이온즈와 협력하고 있다.
계열사 이수페타시스가 대구에 본사를 두고 있다는 점도 이번 스폰서십의 배경으로 꼽힌다. 이수페타시스는 2023년 초고다층 인쇄회로기판(PCB) 4공장을 준공한 데 이어 지난해 5공장 착공을 추진하고 있다.
이수그룹은 야구 외에도 2015년부터 한국여자프로골프(KLPGA) 대회를 주최하고, 2018년부터 주니어 골프대회 '영건스 매치플레이'를 공동 후원하고 있다. 골프 선수 김주형을 2021년부터 2024년까지 후원했으며 지난해에는 아마추어 골프 국가대표 안성현 선수와 후원 계약을 맺었다. 국내 최대 3X3 농구대회 '이수챌린지페스타 3X3'도 매년 개최하고 있다.
이수그룹 관계자는 "올해 그룹 출범 30주년을 맞아 스포츠 마케팅을 통해 대중에게 더 가까이 다가가고자 한다"며 "삼성 라이온즈와의 협업을 통해 이수그룹이 야구팬뿐만 아니라 일반 대중들에게도 더 사랑받는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com