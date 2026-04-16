이수그룹, 30주년 미래전략 "2030년 시총 25조 도약"

배터리·AI·바이오 핵심 축으로 한 단계 도약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이수그룹은 출범 30주년을 맞아 기념식을 열고 미래전략과 새로운 핵심가치를 선포했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 15일 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 출범 30주년 기념식에는 그룹사 사장단 및 임직원 250여명이 참석했다. 기념식은 기념사, 히스토리 영상 상영, 미래전략 및 핵심가치 발표, 기념시상, 축하공연 순으로 진행됐다.

김상범 회장은 기념사에서 "빠른 길보다 옳은 길을 택해온 고집스러운 원칙이 지금의 이수를 만들었다"며 "이수의 30년은 숫자가 아닌 임직원의 헌신이 쌓아 올린 신뢰의 기록 그 자체"라고 밝혔다. 이어 "오늘의 30주년은 마침표가 아니라, 새로운 시대를 향한 강렬한 시작점"이라고 강조했다.

특히 이수그룹은 이날 를 주제로 그룹의 사업 미래전략과 새로운 핵심가치를 선포하며, 2030년 그룹 매출 6조 원, 영업이익 6000억원, 시가총액 25조원 달성을 선언했다.

이수그룹 출범 30주년 기념식에서 김상범 회장이 기념사를 하고 있다. [사진=이수그룹]

그룹의 미래전략 및 핵심가치 발표는 이수 김세민 대표이사가 직접 맡았다. 김세민 대표는 "기술 경쟁력을 기반으로 산업의 흐름을 선도하는 기업으로 확실한 존재감을 구축하고자 한다"며 "차세대 배터리의 핵심 소재인 황화리튬(Li₂S) 기술, 옵티컬 PCB(인쇄회로기판)를 비롯한 AI(인공지능) 고성능 하드웨어 기술, 독자적인 항체 플랫폼을 비롯한 바이오 및 헬스케어 기술 등 세 가지 핵심 축을 통해 한 단계 더 도약하고자 한다"고 발표했다.

또한 "어떤 핵심가치를 바탕으로 어떻게 일하는 방식의 기준을 세우느냐가 조직의 성장을 이끄는 가장 중요한 원동력"이라며 "출범 30주년을 맞아 '신뢰, 도전, 공감'이라는 새로운 핵심가치를 선포하며, 이 가치가 앞으로 이수가 만들어갈 새로운 성공 방정식이 될 것"이라고 밝혔다.

이수그룹은 이날 임직원들이 직접 참여하는 다양한 프로그램도 진행했다. 특히 그룹 임직원들이 하나의 목소리로 노래한 뮤직비디오 <이수 하모니>와 임직원들이 직접 서명한 큐브를 모아 하나의 비전과 미래의 의지를 선언하는 <이수 큐브 퍼포먼스> 등을 통해 그룹 통합의 메시지를 전달했다.

한편, 이수그룹은 1996년 출범 이후 과감한 도전을 거듭하며 외형적 성장을 이뤄왔다. 1997년 이수화학은 TDM 공장을 준공했으며, 2002년에는 이수건설이 주택사업 브랜드 '브라운스톤'을 런칭했다. 2007년에는 이수앱지스가 국내 최초의 항체 치료제 '클로티냅'을 출시했고, 2010년 이수페타시스가 미국 CISCO 선정 'Supplier of the year(최고 파트너상)'를 수상하며 PCB 사업의 글로벌 위상을 증명했다.

2020년대에는 차세대 배터리 소재와 AI 고성능 하드웨어, 바이오를 핵심 전략 사업으로 선정하고 본격적 육성했다. 2023년 이수스페셜티케미컬을 창립하고, 2025년에는 황화리튬(Li₂S) 상업화 설비를 착공하며 대량 생산 체제를 구축했다. 이수앱지스는 2020년 'ISU305'(발작성 야간 혈색소뇨증 치료제)의 러시아 기술 수출에 이어, 2024년 'ISU104'(항암 항체신약)의 미국 기술 수출을 통해 신약 개발사로서의 입지를 강화하고 있다.

nylee54@newspim.com