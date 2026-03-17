언더아머, 프로야구 삼성 라이온즈와 공식 유니폼 라이선스 계약

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=글로벌 스포츠 브랜드 언더아머(Under Armour)가 KBO 대표 구단 삼성 라이온즈와 공식 유니폼 라이선스 계약을 체결하고, 어센틱 유니폼을 첫 출시했다.

언더아머는 그간 삼성 라이온즈의 공식 스폰서 브랜드로서 선수단 유니폼을 제작해왔으나, 팬을 대상으로 한 어센틱 유니폼 판매는 이번이 처음이다. 이번에 출시되는 어센틱 유니폼은 경기장에서 선수가 실제 착용하는 것과 동일한 사양으로 제작되어, 삼성 라이온즈 팬들에게 남다른 가치를 전달한다.

좌측 상단부터 시계 방향으로 삼성 김영웅, 김지찬, 이재현, 이호성. [사진=언더아머]= 2026.03.17 iaspire@newspim.com

홈·어웨이 유니폼 외에도 삼성 라이온즈의 팀 컬러를 반영하여 일상생활에서 착용 가능한 바람막이 자켓, 후디, 점퍼 등 '팀 스포츠 라이프스타일 기어'를 함께 선보이며, 다양한 야구 제품을 함께 만나볼 수 있다.

언더아머는 이번 론칭을 기념해 서울 브랜드 하우스에 라이온즈 파크의 라커룸을 재현한 '익스피리언스 존'을 운영하며 팬들을 위한 다채로운 프로그램을 선보인다. 이곳에서는 경기장에서 선수가 착용하는 것과 동일한 사양의 어센틱 제품군을 직접 체험할 수 있다.

또한, 어센틱 유니폼 구매 고객을 대상으로 현장에서 원하는 선수의 이름과 번호를 즉시 새길 수 있는 유상 마킹 서비스를 제공하여, 팬들이 자신만의 커스텀 유니폼을 완성할 수 있다.

특히, 삼성 라이온즈 제품 포함 20만 원 이상 구매 시 100% 당첨되는 '라이온스 럭키캐치' 이벤트를 통해 경기 티켓, 선수 친필 사인볼, 야구 관련 의류 및 용품 등 풍성한 경품을 증정한다. 이와 더불어, 팬들이 직접 선호하는 선수를 배치해 나만의 이상적인 라인업을 구성하고 공유할 수 있는 인터랙티브 보드 이벤트도 함께 준비되어 있어 팬들에게 더욱 특별한 경험을 선사할 예정이다.

언더아머의 삼성 라이온즈 어센틱 제품군과 관련 용품은 언더아머 서울 브랜드 하우스, 대구 동성로 브랜드 하우스, 신세계 대구점, 그리고 삼성 라이온즈 파크 팀 스토어와 온라인 사이트를 통해 만나볼 수 있다.

언더아머 코리아 관계자는 "삼성 라이온즈와의 협업은 한국 시장에서 팀 스포츠 영역을 확장하고 브랜드 정체성을 분명히 하는 중요한 이정표가 될 것"이라며, "야구 팬들에게 진정성 있는 브랜드 경험을 제공하며 선수와 팬 모두를 위한 스포츠 하우스로 거듭나겠다"고 밝혔다.

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