[핌in대전] 12득점 대승에도 4실책… 삼성 박진만 감독 "야수들 수비 집중 필요"

[대전=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 박진만 감독이 타선의 폭발적인 활약으로 대승을 거둔 경기에도 불구하고 야수들의 수비 집중력을 강조했다.

삼성은 12일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화와의 2026 KBO 리그 시범경기에서 12-3으로 크게 이겼다. 타선이 경기 초반부터 활발하게 터지며 일찌감치 승기를 잡은 경기였다.

삼성의 박진만 감독. [사진 = 삼성 라이온즈]

특히 중심 타선의 활약이 돋보였다. 지난 시즌 홈런과 타점, 장타율 부문에서 모두 1위에 오르며 타격 3관왕에 올랐던 르윈 디아즈는 이날 결승 희생플라이를 포함해 2타수 2안타 2타점을 기록하며 중심 타자로서 역할을 해냈다.

김성윤은 4타수 3안타 2득점으로 공격의 물꼬를 텄고, 베테랑 포수 강민호 역시 3타수 2안타 2타점 1득점을 기록하며 팀 공격에 힘을 보탰다.

여기에 류지혁이 4타수 2안타 1타점 1득점, 이성규가 5타수 2안타 2타점으로 멀티히트를 기록했다. 이재현도 3타수 1안타 1타점 1득점 1볼넷으로 활약하며 타선 곳곳에서 고른 공격력을 보여줬다.

마운드에서도 선발 투수의 호투가 이어졌다. 이날 선발로 나선 양창섭은 4이닝 동안 2안타만 허용했고 사사구 없이 3개의 삼진을 잡아내며 무실점으로 막아냈다. 5선발 자리를 놓고 경쟁이 치열한 상황에서 안정적인 투구로 자신의 존재감을 분명히 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 12일 열린 한화와의 시범경기 개막전에서 4이닝 무실점을 기록한 삼성의 선발 양창섭. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.03.12 wcn05002@newspim.com

불펜진 역시 대체로 안정적인 투구를 펼쳤다. 김태훈이 0.2이닝 1실점, 이승민이 1이닝 2실점을 기록하기는 했지만, 진희성과 미야지 유라, 김재윤, 육선엽이 모두 무실점 투구를 선보이며 경기 흐름을 안정적으로 이어갔다.

하지만 경기 내용이 완벽했던 것만은 아니었다. 삼성은 이날 수비에서 총 4개의 실책을 범하며 아쉬운 장면을 남겼다.

첫 실책은 경기 초반에 나왔다. 2회 유격수 이재현이 선두 타자 한지윤의 타구를 처리하는 과정에서 송구 실책을 범하며 출루를 허용했다.

3회말에도 수비가 흔들렸다. 1사 주자 없는 상황에서 심우준의 3루 땅볼 타구를 처리하는 과정에서 3루수 전병우가 포구 실책을 범해 타자를 살려줬다. 이어진 상황에서는 투수 양창섭이 오재원의 투수 앞 땅볼을 처리한 뒤 2루로 송구하는 과정에서 실책이 나오며 주자가 추가로 진루했다.

경기 막판에도 실책이 이어졌다. 9회말 선두 타자로 나선 이도윤의 땅볼 타구를 2루수 심재훈이 처리하는 과정에서 포구 실책을 범하며 출루를 허용했다.

[서울=뉴스핌] 12일 열린 한화와의 시범경기에서 선발로 나선 삼성의 유격수 이재현. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.03.12 wcn05002@newspim.com

경기 후 박진만 감독은 "양창섭이 시범경기 첫 선발 등판이었는데 캠프 때부터 준비해온 모습이 그대로 나온 것 같다"라며 "선발진에 큰 힘이 될 수 있을 것 같다"라고 선발 투수의 투구를 높게 평가했다.

이어 미야지의 투구에 대해서도 긍정적인 평가를 내렸다. 박 감독은 "한국에서 첫 등판이라 부담이 있을 수도 있었는데도 자신의 구위를 충분히 보여준 것 같다"라며 "앞으로 더 기대가 된다"라고 말했다.

타선의 활약에 대해서도 만족감을 드러냈다. 박 감독은 "전체적으로 타선이 활발한 모습을 보여준 점은 긍정적"이라고 평가했다. 다만 "야수들이 수비에서 조금 더 집중해야 할 것 같다"며 수비에 대해서는 분명한 과제를 제시했다.

