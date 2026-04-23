대전시, 봄철 '스프링 피크' 대비 공직자 생명지킴이 교육 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 공직자 생명존중 인식확산과 자살 예방 대응 역량 강화를 위해 전 직원 대상으로 '생명지킴이 교육'을 진행했다고 23일 밝혔다.

이번 교육은 봄철 자살 고위험 시기에 대비한 선제적 대응 일환으로 공직자가 일상 행정과정에서 위기 신호를 조기에 인지하고 적절히 개입할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

23일 대전시청 대강당에서 공직자를 대상으로 생명지킴이 교육이 진행됐다. [사진=대전시] 2026.04.23 nn0416@newspim.com

교육에는 이은진 수원대학교 교수가 초빙됐으며 ▲자살 위험 신호 조기 발견 방법 ▲위기 대상자와의 의사소통 기술 ▲전문기관 연계 절차 등으로 실제 현장에서 활용할 수 있는 대응 중심 프로그램으로 구성됐다.

특히 시는 봄철 일조량 증가와 환경 변화 등으로 자살률이 상승하는 '스프링 피크(Spring Peak)' 시기를 맞아 공직자 위기 대응 역량을 한층 강화하고, 고위험군 조기 발굴과 생명존중 문화 확산을 통해 촘촘한 사회안전망 구축에 나선다는 계획이다.

유득원 대전시 행정부시장은 "공직자 한 사람 한 사람이 생명지킴이로서의 역할을 인식하고 실천하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 교육이 조직 전반에 생명존중 문화를 확산하고 시민의 소중한 생명을 지키는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

한편 대전시는 사회적 고립, 정신건강 문제, 경제적 어려움 등 복합적인 요인으로 증가하는 자살 위험에 대응하기 위해 공직자 역할을 강화하고 지역사회와 연계한 예방 체계를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

nn0416@newspim.com