인천소방본부·병원 6곳 책임응급협약 체결…'응급실 뺑뺑이' 방지

AI 핵심 요약beta
- 인천소방본부가 23일 지역 의료기관 6곳과 책임응급의료체계 확대 협약을 맺었다.
- 협약 기관은 나은병원 등 지역응급의료센터 운영 병원이다.
- 응급실 뺑뺑이 방지와 의료격차 해소를 기대했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천소방본부는 응급환자들의 신속한 치료를 위해 지역 의료기관 6곳과 '책임응급의료체계 확대' 협약을 맺었다고 23일 밝혔다.
이번 협약을 맺은 곳은 지역응급의료센터를 운영 중인 나은병원, 인천사랑병원, 한림병원, 검단탑병원, 나사렛국제병원, 인천세종병원 등이다.
앞서 소방본부는 지난해 권역·거점응급의료센터를 운영하는 가천대 길병원, 인하대병원, 가톨릭대 인천성모병원, 가톨릭관동대 국제성모병원 등 의료기관 4곳과 협약을 체결했다.
협약을 맺은 병원들은 119구급대에 의해 이송된 응급환자 진료에 나서게 돼 병원의 수용 거부로 생기는 이른바 '응급실 뺑뺑이'를 사전에 막을 수 있을 것으로 예상된다.
소방본부는 협약 기관이 늘어나면서 촘촘한 응급의료 대응체계를 구축하고 지역 간 의료격차도 해소될 것으로 기대했다.
임원섭 인천소방본부장은 "이번 협약으로 응급환자가 제때 적절한 치료를 받을 수 있는 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 시민의 생명과 안전을 최우선으로 응급의료 체계를 구축하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com