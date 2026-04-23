인천소방본부·병원 6곳 책임응급협약 체결…'응급실 뺑뺑이' 방지

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천소방본부는 응급환자들의 신속한 치료를 위해 지역 의료기관 6곳과 '책임응급의료체계 확대' 협약을 맺었다고 23일 밝혔다.

이번 협약을 맺은 곳은 지역응급의료센터를 운영 중인 나은병원, 인천사랑병원, 한림병원, 검단탑병원, 나사렛국제병원, 인천세종병원 등이다.

119 구급차 [사진=뉴스핌 DB]

앞서 소방본부는 지난해 권역·거점응급의료센터를 운영하는 가천대 길병원, 인하대병원, 가톨릭대 인천성모병원, 가톨릭관동대 국제성모병원 등 의료기관 4곳과 협약을 체결했다.

협약을 맺은 병원들은 119구급대에 의해 이송된 응급환자 진료에 나서게 돼 병원의 수용 거부로 생기는 이른바 '응급실 뺑뺑이'를 사전에 막을 수 있을 것으로 예상된다.

소방본부는 협약 기관이 늘어나면서 촘촘한 응급의료 대응체계를 구축하고 지역 간 의료격차도 해소될 것으로 기대했다.

임원섭 인천소방본부장은 "이번 협약으로 응급환자가 제때 적절한 치료를 받을 수 있는 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 시민의 생명과 안전을 최우선으로 응급의료 체계를 구축하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com