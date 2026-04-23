신하균·오정세·허성태, '오십프로' 제 2의 전성기 리부트 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 신하균, 오정세, 허성태가 '오십프로'로 제2의 전성기를 향한 반격에 나선다.

오는 5월 22일 금요일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)' 측은, 신하균(정호명 역), 오정세(봉제순 역), 허성태(강범룡 역)가 반격에 나선 1차 티저 영상을 공개해 시선을 사로잡는다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오십프로 티저 이미지. [사진=MBC 오십프로] 2026.04.23 moonddo00@newspim.com

'오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다. 각자 최고의 위치에서 이름을 날리던 세 남자가 '그날의 사건' 이후 외딴섬 영선도로 좌천되고, 10년간 보류된 '그날의 진실'을 찾아가는 이야기를 웃프게 담을 것을 예고해 관심을 끌고 있다.

공개된 '오십프로' 1차 티저 영상은 정호명(신하균), 봉제순(오정세), 강범룡(허성태)의 화려했던 전성기로 시작해 시선을 강탈한다. 과거 정호명은 국정원이 키운 괴물이고, 봉제순은 몸놀림이 귀신같은 자였으며, 강범룡은 주먹 한 방이면 깔끔하게 정리되던 전설의 조폭이었던 것.

하지만 왕년의 전설일 뿐, 세 사람의 현재는 한물간 프로일 뿐이다. 10년째 대기 중인 오란반점 주방장 정호명은 뜻하지 않은 갱년기 판정에 "뭐라고요? 진짜 말 같지도 않은 소리 하고 있어"라며 현실을 부정해 짠내 나는 웃음을 자아낸다. 특히 "누군 뭐 좋아서 이렇게 살았냐? 10년째 대기만 해 봐. 빠릿빠릿할 수가 있나"라며 그간의 마음고생에 대해 울컥해 그에게 어떤 사연이 있는지 궁금증을 일으킨다.

이와 함께 북한 특수 공작원이었던 봉제순은 "자기가 뭐 하던 인간인지도 기억도 못 하는 인간"이라는 타박을 들을 만큼 과거의 모든 기억을 잃어버린 지 오래다. '물건'을 찾기 위해 정호명을 쫓아 따라온 강범룡은 영선도에서 10년째 편의점을 운영하며 "이젠 때리지도 못하십니까?"라는 비웃음을 받는 등 전성기의 설렘을 느끼기에 이미 너무 지친 세 사람의 웃픈 현실이 안타까움과 웃음을 동시에 자아낸다.

이 가운데 '한물간 프로들의 전성기 리부트'라는 카피와 함께 "시간 더 가기 전에 뭐라도 좀 해보자"라고 각오를 다진 정호명의 대사는 악착같이 다시 일어날 세 사람의 터닝 포인트를 예고하며 흥미를 자극한다. 주먹을 다시 움켜쥔 강범룡과 빛나는 안광의 봉제순 그리고 권총을 다시 손에 쥔 정호명인 것. 특히 "내 인생 아직 오십프로 남았다"라는 카피처럼 세 사람의 제2의 전성기가 담길 '오십프로' 첫 방송이 궁금증을 증폭시킨다.

한편, MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 '21세기 대군부인' 후속으로 5월 22일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.

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